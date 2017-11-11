مسئول حكومي يوجه نداء عاجل لحماية مؤسسة حكومية من استيلاء نافذين عليها

وجه مسئول حكومي بعدن نداء عاجل الى السلطات الحكومية لحماية المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم/عدن من محاولة الاستيلاء التي تتعرض لها .

وجاء ذلك في بيان تلقته عدن الغد وجاء فيه:

الأخ/ محافظ محافظة عدن

الأخ/ الوكيل أول محافظة عدن

الأخوة/ وكلاء محافظة عدن

الأخ/ مدير أمن محافظة عدن

الأخ/ مدير عام مديرية المنصورة

هذا بلاغ عاجل بما نتعرض له بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم ، هناك معلومات تفيد بأن هناك اتفاق مع بعض النافذين والبلاطجة لبيع الموقع (المحجر) التابع للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بالمنصورة ..

وعليه .. فأننا نرجوا إتخاد الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المؤسسة من عبث العابثين والمستهترين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بتلك المكاسب التي تحققت بالتضحيات الجسام التي قدمها الشرفاء من أبناء هذه الأرض الطيبة وعلى رأسهم الشهيد البطل الرئيس سالم ربيع علي.

ولكم تقديرنا.

مقدم البلاغ:

أحمد عبدالله المريسي

نائب المدير العام

للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم/عدن.

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