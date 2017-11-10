أميركا: الصاروخ الذي أطلق على الرياض يحمل بصمات إيران
جزء من الصاروخ الذي تم اعتراضه فوق الرياض
الجمعة 10 نوفمبر 2017 11:04 مساءً
( عدن الغد ) العربية :
( عدن الغد ) العربية :
أعلن مسؤول في القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، اليوم الجمعة، أنه "من الواضح من هجمات الصواريخ الباليستية من#اليمن أن إيران تقدم هذه الصواريخ"، في إشارة إلى الصاروخ الذي أطلقه #الحوثيون مؤخراً واعترضته القوات السعودية فوق الرياض، وغيره من الصواريخ التي يطلقها الانقلابيون.
وفي سياق متصل، قال جيفري هاريجيان، قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية للصحفيين خلال زيارة لدبي إن #إيران جعلت شن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن أمراً ممكناً.
وقال هاريجيان، وهو أكبر مسؤول بالقوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، إن السلطات تحقق في كيفية تهريب الصاروخ إلى اليمن.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها