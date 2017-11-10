الزبيدي يزور جرحى مواجهات حوطة شبوة مع القاعدة

قام الاخ اللواء الركن / عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقاليومعه الاخ العميد الركن / عبدالدائم الشعيبي قائد لواء بارشيد بزيارة تفقدية للاخوة المصابين من قوات النخبة الشبوانية اطلع خلالها على حالة المصابين واطمأن على صحة قائد قوات النخبة الشبوانية المقدم / محمد سالم بوحر الذي اصيب اثناء تطهير منطقة الحوطة والتي تعد المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة.

وتمكنت قوات النخبة فجر هذا اليوم من اقتحام وتطهير منطقة الحوطة من فلول الارهاب واصيب بعد ان استكملت قواته احكام سيطرتها على المدينة بطلق ناري من احد المنازل باصابة متوسطة هو وثلاثة من افراد حراسته .

وخلال الزيارة التي قاما بها له رئيس المجلس الانتقالي وقائد لواء بارشيد شكر لهما حسن الزيارة وانه بصحة جيدة ومستعد لتقديم روحة ودمة لتطهير البلاد من قوى الارهاب الظلامي التي اساءة للدين والحياة الانسانية ولن تنام عينه ولن يشفي غليله الا بتطهير البلاد من دنس الارهاب وتحرير كافة اراضي الوطن الجنوبي من الاحتلال الغاشم وتحقيق الحرية والاستغلال للوطن الجنوبي تحت قيادة رئاسة المجلس وقال باننا جنوداً مجندين للوطن الجنوبي وتحت امرة رئاسة المجلس الانتقالي.

وقد حث رئيس المجلس الانتقالي الطاقم الطبي بضرورة مضاعفة الاهتمام بالمصابين وشكر ادارة المشفى والطاقم الطبي على جهودهم الكبيرة في تقديم الرعاية الطبية والاهتمام بالمصابين.

وقال الاخ / محمد سالم بوحر القميشي ابلغوا الجميع باني بصحةً تامة وتحياتي لكل من يسال عني.

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