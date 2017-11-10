لقي مواطن مصرعه اليوم الجمعة برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر من القاعدة وقوة من النخبة الشبوانية بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" ان المواطن أبو بكر حديج وهو من أبناء مدينة الحوطة لقي مصرعه برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر القاعدة وجنود من النخبة صباح اليوم.

وتمكنت قوة من النخبة الشبوانية صباح اليوم من إحكام سيطرتها على مدينة الحوطة عقب مواجهات استمرت لساعات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

المزيد في أخبار وتقارير مقتل مواطن برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات بين عناصر القاعدة وقوة من النخبة بشبوة لقي مواطن مصرعه اليوم الجمعة برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر من القاعدة وقوة من النخبة الشبوانية بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة. وقالت مصادر محلية لـ"عدن قيادات المقاومة تزور نائب مدير امن عدن وتطمئن على صحته قامت عدد من قيادات المقاومة الجنوبية مساء يوم الجمعة بزيارة الى منزل نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي وطمئنت على صحته. وتكون الوفد الزائر من كلا من رئيس فضل حسن يزور جبهات القتال بطور الباحة ويؤكد :" محاولات تقدم الحوثيين فاشلة تفقد قائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن الضالعي ومعه قائد اللواء الثاني عمالقة العقيد/ حمدي شكري الصبيحي وقائد لواء ١٧ مشاة العميد ركن / أحمد عبدالله تركي جميع