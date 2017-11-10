مقتل مواطن برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات بين عناصر القاعدة وقوة من النخبة بشبوة
الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:51 مساءً
عزان ((عدن الغد) خاص:
عزان ((عدن الغد) خاص:
لقي مواطن مصرعه اليوم الجمعة برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر من القاعدة وقوة من النخبة الشبوانية بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة.
وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" ان المواطن أبو بكر حديج وهو من أبناء مدينة الحوطة لقي مصرعه برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر القاعدة وجنود من النخبة صباح اليوم.
وتمكنت قوة من النخبة الشبوانية صباح اليوم من إحكام سيطرتها على مدينة الحوطة عقب مواجهات استمرت لساعات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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