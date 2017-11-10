صورة من الزيارة يوم الجمعة -عدن الغد

قامت عدد من قيادات المقاومة الجنوبية مساء يوم الجمعة بزيارة الى منزل نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي وطمئنت على صحته.

وتكون الوفد الزائر من كلا من رئيس ائتلاف المقاومة اديب العيسي وانيس العولي ومازن الجنيدي وسامح بازرعه وفيصل الدقم ولبيب العبد وعبدالسلام عسكرومحمد البوكري وخالد مشبح والدكتور محمد ربيد وسلطان الربيعي ومحمد مهدي سالمين واحمد كرده.

وتبادل الجانبان حديثا مطولا عن الاوضاع العامة بمدينة عدن ودعوا الى رصف الصفوف للوقوف في وجه كل التحديات التي تواجه عدن .

وقدم الكازمي شكره وتقديره للقيادات التي زارته .

وجأت الزيارة على خلفية اصابة تعرض لها الكازمي قبل ايام خلال عملية تحرير مبنى البحث الجنائي بخور مكسر من سيطرة عناصر متطرفة .

المزيد في أخبار وتقارير مقتل مواطن برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات بين عناصر القاعدة وقوة من النخبة بشبوة لقي مواطن مصرعه اليوم الجمعة برصاص طائش إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر من القاعدة وقوة من النخبة الشبوانية بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة. وقالت مصادر محلية لـ"عدن قيادات المقاومة تزور نائب مدير امن عدن وتطمئن على صحته قامت عدد من قيادات المقاومة الجنوبية مساء يوم الجمعة بزيارة الى منزل نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي وطمئنت على صحته. وتكون الوفد الزائر من كلا من رئيس فضل حسن يزور جبهات القتال بطور الباحة ويؤكد :" محاولات تقدم الحوثيين فاشلة تفقد قائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن الضالعي ومعه قائد اللواء الثاني عمالقة العقيد/ حمدي شكري الصبيحي وقائد لواء ١٧ مشاة العميد ركن / أحمد عبدالله تركي جميع