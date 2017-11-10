تفقد قائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن الضالعي ومعه قائد اللواء الثاني عمالقة العقيد/ حمدي شكري الصبيحي وقائد لواء ١٧ مشاة العميد ركن / أحمد عبدالله تركي جميع المواقع القتالية بجبهات الصبيحة بمديرية طور الباحة محافظة لحج يوم الجمعة

و التقى بجميع المرابطين بمواقع الشرف والبطولة وحثهم على الثبات مشيداً برجال الصبيحة قائلاً / أننا لن نتهاون عن أي شبر من أراضي الصبيحة وأننا معاكم بكل الإمكانيات وسنقدم لكم الدعم الكافي من العتاد الحربي للمقاتلين وعليكم الثبات وان هؤلاء الميليشيات ماهي إلأ عصابات قد شارفت على الانتهاء.

وأضاف قائد المنطقة / مشيداً برجال الصبيحة حيث قال / زيارتنا اليوم ليس خوفاً على هذه المديرية بل من واجبنا القيادي للإطلاع ليس الا ،فطور الباحة وكل مناطق الصبيحة بها رجال أشاوس رجال لهم بصمات نضالية رجال معارك سيتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل لما حققوه وماسيحققوه من انتصارات تاريخية على هؤلاء العصابات المتمردة ..

و تبادل الحديث مع قيادات الجبهة حول احتياجات المواقع حيث وعدهم بأن قيادة المنطقة بالتنسيق مع قيادة التحالف لن تخذلهم بل وفرت وستوفر كل مالديها من أمكانيات عسكرية قتالية ..

هذا وقد دعاء قائد المنطقة العسكرية جميع العسكريين والمدنيين من ابنا المديرية بالالتحاق بإخوانهم المرابطين في جميع الجبهات والامتثال للقيادة العسكرية التي ستقوم بالمهمة في هذه الجبهات .

وختم حديثه قائلاً / أننا واثقين بأن طورالباحة لن تكن سهلة المنال بوجود هذه القيادات العسكرية المجربة في ميادين القتال ولهم تاريخ حافل بالانتصارات في كثير من المعارك ...

وعبر كثير من المرابطين عن ارتياحهم بهذه الزيارة التي قالوا عنها بأنها رفعت من معنوياتهم القتالية كما قالوا زادتنا تماسكاً وقوة وأننا سنقف وقوف الجبال .. شاكرين للقائد هذه الزيارة وقد رافقه في هذه العديد من القيادات العسكرية ومدير عام طورالباحة ...

من جلال السويسي

المزيد في أخبار وتقارير فضل حسن يزور جبهات القتال بطور الباحة ويؤكد :" محاولات تقدم الحوثيين فاشلة تفقد قائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن الضالعي ومعه قائد اللواء الثاني عمالقة العقيد/ حمدي شكري الصبيحي وقائد لواء ١٧ مشاة العميد ركن / أحمد عبدالله تركي جميع حصري : ترتيبات عمانية برعاية بريطانية لإقامة مؤتمر سياسي بالمهرة تمهيدا لربطها بسلطنة عمان قالت مصادر سياسية مطلعة ان ترتيبات كبيرة تجرى هذه الأيام في المملكة المتحدة وسلطنة عمان بهدف التحضير لعقد مؤتمر سياسي يضم شخصيات سياسية واجتماعية وحزبية من محافظة مؤتمر سياسي مرتقب بعدن يتضمن موقفا سياسيا للزعيم الجنوبي حسن باعوم علمت صحيفة "عدن الغد" ان مؤتمرا سياسيا سيعقد يوم السبت بمدينة عدن بمشاركة المئات من قيادات ونشطاء الحراك الجنوبي والشخصيات السياسية وقيادات جنوبية بعدن وسيتضمن