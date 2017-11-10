حصري : ترتيبات عمانية برعاية بريطانية لإقامة مؤتمر سياسي بالمهرة تمهيدا لربطها بسلطنة عمان
الجمعة 10 نوفمبر 2017 05:48 مساءً
لندن ((عدن الغد)) خاص:
لندن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر سياسية مطلعة ان ترتيبات كبيرة تجرى هذه الأيام في المملكة المتحدة وسلطنة عمان بهدف التحضير لعقد مؤتمر سياسي يضم شخصيات سياسية واجتماعية وحزبية من محافظة المهرة برعاية "عمانية".
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان جهات عمانية أوكلت المسؤولية لقانونيين بريطانيين باتوا يعملون من داخل السلطنة العمانية والمملكة المتحدة للتجهيز لعقد مؤتمر سياسي يضم اعيان وقيادات محافظة المهرة .
وأشار المصادر إلى ان التحضيرات لعقد هذا المؤتمر بدأت وستتواصل خلال أشهر قبل ان يعقد المؤتمر مطلع أو نهاية هذا العام .
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تبعية محافظة المهرة بسلطنة عمان وترسيخ حضور السلطنة داخل اراضي محافظة المهرة .
وبدأ القائمون على المؤتمر السياسي عمليات تواصل مع شخصيات وقيادات من محافظة المهرة لإقناعهم بالمشاركة في المؤتمر السياسي.
تعليقات القراء
286661
[1] وطن رخيص للبيع
الجمعة 10 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
قررررررب ياوطن من يشتريك وطن رخيص للبيع قررررب ياعماني وشل المهره برخص التراب وشل المهره وسقطرى فوق البيعه وياسعودي خذ لك حضرموت واديها وساحلها وكمان شبوه فوق البيعه قرررررب يااماراتي شل لك عدن معك شعب رخيييص وبائع المهم كام بتدفع وخذ معهم لحج وابين ومعك مرحله ثانيه البيضا ومارب ..وكما قال حليم ..بيع وطنك بيع كرامتك شوف الشاري مين ..الشعب كله معاه وللبيع مستناه ...وبعطط يامبعطط..
286661
[2] وما العيب في ذلك
الجمعة 10 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
نحن ندعم اخواننا في المهرة ليس بالكلام فقط بل حتى بالدعاء لهم بالتوفيق لما فيه صلاحهم
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