مصدر امني : إصابة قائد النخبة الشبوانية في كمين نصبه مسلحون بمدينة الحوطة
شبوة ( عدن الغد ) خاص :
قال مصدر امني بقيادة قوات النخبة الشبوانية ان قائد النخبة اصيب يوم الجمعة باطلاق نار مع عناصر مسلحة يعتقد انها من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة الى الجنوب من عاصمة المحافظة .
وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان قائد النخبة الشبوانية القائد محمد سالم البوحر القميشي اصيب ظهر اليوم الجمعة للإصابة اثر كمين نصبه مسلحين في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة .
واشارت المصادر الى أن القائد محمد سالم البوحر واحد مرافقيه تعرضا للإصابة أثر كمين من قبل مسلحين يعتقد انهم من عناصر تنظيم القاعدة من احدى البيوت وسط مدينة الحوطة .
وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى ولم توضح حجم إصابتهم .
هذا وسيطرت قوات النخبة الشبوانية صباح اليوم الجمعة على مدينة الحوطة آخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة شبوة .
وحلق طيران حربي فوق سماء المنطقة لاحقا ونفذ غارة جوية .
ولسنوات طويلة ظلت مدينة الحوطة احد ابرز معاقل تنظيم القاعدة .
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