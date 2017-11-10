قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا.

وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان المنع لايزال مستمرا حتى يوم الجمعة موضحة انها لم تتلق أي اشارات جديدة على رفع الحظر.

وتسبب الحظر بعلوق الالاف داخل اليمن وخارجها بينهم عشرات جرحى الحرب الاخيرة .

وتوفي قبل يومين عدد من المرضى بمطار سيئون شرق البلاد فيما كانوا بانتظار وصول رحلة جوية تقلهم للعلاج في الخارج .

المزيد في أخبار وتقارير طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا. وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان سامي عطاالله: نمتلك تصور خاص عن أوضاع قطاع النفط والغاز في عدة بلدان بما فيها اليمن أكد المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، الأستاذ سامي عطاالله، أن دورات أسس حوكمة النفظ والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها المركز قوى الحراك الجنوبي تعيد ترتيب صفوفها في عدن قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات بارزة من الحراك الجنوبي بدأت مشاورات سياسية بهدف اعادة ترتيب صفوفها والبدء بتجهيزات لتنظيم عملها بشكل موحد خلال الفترة