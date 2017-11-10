طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا
الجمعة 10 نوفمبر 2017 12:12 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا.
وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان المنع لايزال مستمرا حتى يوم الجمعة موضحة انها لم تتلق أي اشارات جديدة على رفع الحظر.
وتسبب الحظر بعلوق الالاف داخل اليمن وخارجها بينهم عشرات جرحى الحرب الاخيرة .
وتوفي قبل يومين عدد من المرضى بمطار سيئون شرق البلاد فيما كانوا بانتظار وصول رحلة جوية تقلهم للعلاج في الخارج .
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