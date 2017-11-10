ألمانيا ترفع حجم مساعدتها الإنسانية لليمن

أعلنت ألمانيا رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى 125 مليون يورو للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، أكد في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووقوف ألمانيا دائما إلى جانب اليمن في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن السفير الألماني الجديد هانسيورغ هابر سيكون على تواصل دائم ووثيق مع الحكومة اليمنية، مبينا أن حكومة بلاده استحدثت منصب نائب سفير يكون مقره مدينة الرياض لتحقيق الاتصال المباشر والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

المزيد في أخبار وتقارير سامي عطاالله: نمتلك تصور خاص عن أوضاع قطاع النفط والغاز في عدة بلدان بما فيها اليمن أكد المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، الأستاذ سامي عطاالله، أن دورات أسس حوكمة النفظ والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها المركز قوى الحراك الجنوبي تعيد ترتيب صفوفها في عدن قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات بارزة من الحراك الجنوبي بدأت مشاورات سياسية بهدف اعادة ترتيب صفوفها والبدء بتجهيزات لتنظيم عملها بشكل موحد خلال الفترة «الشرعية» تأسر قيادياً حوثياً وتتقدم في «نهم» باتجاه صنعاء واصلت قوات الشرعية، أمس الخميس، تقدّمها الميداني في مديرية «نهم» شرق محافظة صنعاء، باتجاه العاصمة اليمنية، فيما تجدّدت المواجهات مع الميليشيات الانقلابية