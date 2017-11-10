MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:43 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير ألمانيا ترفع حجم مساعدتها الإنسانية لليمن
أخبار وتقارير

ألمانيا ترفع حجم مساعدتها الإنسانية لليمن

الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:50 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :

أعلنت ألمانيا رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى 125 مليون يورو للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني. 

 

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، أكد في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووقوف ألمانيا دائما إلى جانب اليمن في الأوقات الصعبة. 

 

وأشار إلى أن السفير الألماني الجديد هانسيورغ هابر سيكون على تواصل دائم ووثيق مع الحكومة اليمنية، مبينا أن حكومة بلاده استحدثت منصب نائب سفير يكون مقره مدينة الرياض لتحقيق الاتصال المباشر والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.


المزيد في أخبار وتقارير
سامي عطاالله: نمتلك تصور خاص عن أوضاع قطاع النفط والغاز في عدة بلدان بما فيها اليمن
أكد المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، الأستاذ سامي عطاالله، أن دورات أسس حوكمة النفظ والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها  المركز
قوى الحراك الجنوبي تعيد ترتيب صفوفها في عدن
قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات بارزة من الحراك الجنوبي بدأت مشاورات سياسية بهدف اعادة ترتيب صفوفها والبدء بتجهيزات لتنظيم عملها بشكل موحد خلال الفترة
«الشرعية» تأسر قيادياً حوثياً وتتقدم في «نهم» باتجاه صنعاء
واصلت قوات الشرعية، أمس الخميس، تقدّمها الميداني في مديرية «نهم» شرق محافظة صنعاء، باتجاه العاصمة اليمنية، فيما تجدّدت المواجهات مع الميليشيات الانقلابية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حكومة صنعاء تتهم بن دغر بتنفيذ مخطط انفصالي بعدن
مصدر حكومي: السعودية التزمت بتوفير المشتقات النفطية للكهرباء بعدن
انتحار امرأة بأبين
في واقعة هي الثانية خلال ايام ..العثور على جثة مواطن مقتولا شمال عدن
محلات الصرافة بعدن تغلق ابوابها
مقالات الرأي
ثورة الجنوب مستمرة وستستمر ، هذا هو العهد الذي قطعه الثوار على أنفسهم منذ اليوم الأول لهذه الثورة.. حالة حمى
من عدن الى وهران خواطر متبادلة وكلما انكمشت المسافة اتسعت العبارة البارحة بعد منتصف الليل وانّا اتصفح
  قبل أربعين عاما كان الفساد محدودا في البلاد العربية ، وكانت النزاهة من القيم التي يتحلى بها القادة، وقضى
  محمد جميح منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني، الراحل الخميني، وإلى اليوم تمر المنطقة العربية بدورات من العنف
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر
اين التحالف العربي من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي يعصف بالبلد والذي تسببت به الحكومة الشرعية بإدارتها
  أكدت حادثة محاولة احتلال مقر البحث الجنائي الاخيرة بعدن أن هناك من لا يروق له استتباب الاوضاع الامنية
في صغرنا ومع بداياتنا في الدراسة الابتدائية كان أكثر بيت نكتبه في دفاترنا الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب
عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية
منصور صالح يتساءل الناس في عدن - وللغرابة فإن معظمهم يعرف الإجابة - لماذا تهرب الحكومة ومن تسمي نفسها سلطة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبرا آل مقباس
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017