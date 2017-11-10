ألمانيا ترفع حجم مساعدتها الإنسانية لليمن
الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:50 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :
( عدن الغد ) متابعات :
أعلنت ألمانيا رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى 125 مليون يورو للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، أكد في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووقوف ألمانيا دائما إلى جانب اليمن في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن السفير الألماني الجديد هانسيورغ هابر سيكون على تواصل دائم ووثيق مع الحكومة اليمنية، مبينا أن حكومة بلاده استحدثت منصب نائب سفير يكون مقره مدينة الرياض لتحقيق الاتصال المباشر والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.
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