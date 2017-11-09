تواصل المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة عدن ايقاف حركة خطها البري الوحيد بين الضالع وعدن، منذ مطلع الاسبوع الجاري، لعدم توفر مادة الديزل.

واوضحت مصادر مطلعة بعدن، ان المؤسسة عجزت عن توفير الديزل لحافلة واحدة كانت تقل الركاب يوميا بين الضالع وعدن، منذ اكثر من شهر تقريبا، الامر الذي ينذر بفشل عودة المؤسسة الحكومية الكبيرة الى المنافسة مع القطاع الخاص المتحكم بحركة النقل البري كليا، رغم حصولها على اكثر من 50 حافلة نقل سياحية من دولة الامارات العربية المتحدة.

ودشنت المؤسسة عودة عملها قبل اكثر من شهر عبر خط عدن الضالع عدن، وعدن حضرموت عدن، لكنها أوقفت الخط الاخير بعد فشل ذريع في تشغيله، فيما من المقرر ان تلجأ الى ايقاف خط الضالع عدن، الذي حقق نجاحا كبيرا طيلة الفترة الماضية.

المزيد في أخبار وتقارير مؤسسة النقل البري تعجز عن توفير الديزل لحافلة واحدة تواصل المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة عدن ايقاف حركة خطها البري الوحيد بين الضالع وعدن، منذ مطلع الاسبوع الجاري، لعدم توفر مادة الديزل. واوضحت مصادر مطلعة قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح) قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الوطن لن يصلح دون الإصلاح. وقال القيادي الإصلاحي أبو الحسنين محسن معيض أن في الجنوب , وبعد أعوام من انقلاب صالح والحوثي , تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية يدعو التحالف العربي الى سرعة فتح المنافذ دعا تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية دول التحالف الى سرعة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية السابقة والمشمولة بالقرار الجديد الخاطئ. وقال بيان للتجمع