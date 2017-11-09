MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 09 نوفمبر 2017 07:30 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح)
أخبار وتقارير

قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح)

الخميس 09 نوفمبر 2017 03:37 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الوطن لن يصلح دون الإصلاح.

وقال القيادي الإصلاحي أبو الحسنين محسن معيض أن في الجنوب , وبعد أعوام من انقلاب صالح والحوثي , وسقوط الأقنعة النضالية . مازال البعض يقف من التجمع اليمني للإصلاح متوجسا حذرا , أو متشككا مرتابا , أو خصيما مبينا , متأثرين بكل نقل وتحليل يهاجم رسالة الإصلاح , ويحمل مواقفه وبرامجه مالا يحتمل من التأويل الفاسد والبهتان .

وأضاف فأقول لهم , مهما كان السبب الذي بنيتم عليه موقفكم من الإصلاح وأهله , إلا أنكم اتخذتم قراركم العدائي دون تبصر ولا بعد نظر . لقد وافق ذلك شيئا محببا في نفوسكم , فسارعتم في الخصام . كم يؤلمنا أنكم قد جعلتم شعار الوطنية لديكم " حدد موقفك من الإصلاح " , ووسام التميز فيكم " لا للإصلاح " . وترحبون بمن أدى تلك الطقوس , ولو كانوا ممن حارب أهدافكم الانفصالية بعنف وقوة . لا يهم . ! فكل ما يهمكم حاليا ـ ويهمهم ـ تحقيق هدفكم الأسمى ! نبذ الإصلاح واستئصاله . إننا نعلم يقينا أن ذلك هدف يسعى كثيرون حثيثا لتحقيقه , ولو كان ثمنه مزيدا من الألم والدم في جسد الجنوب وأهله . لا يهمكم ذلك مطلقا ! فقد اعتدتم الوصول لغايتكم عبر السباحة في دماء الشعب , وتحقيق أهدافكم بالسير على أشلاء الوطن .

وأردف قائلا: نحن نفهم موقفكم هذا جيدا . ولكن نحب ـ معذرة ـ أن نؤكد لكم , أننا لسنا ملائكة ولا معصومين من الخطأ , ولا نظن في أنفسنا أفضيلة على أحد , ولا نعتبر قراراتنا ومواقفنا صوابا مؤكدا وقولا مسددا , ولا ننظر لقياداتنا بقدسية وعبودية . وندرك جيدا أن فينا من يجب إعادتهم إلى مرحلة التثقيف الأولي . فقد بدأ يترسخ فيهم مبدأ دريد بن الصمة : " ومَا أنَا إلا من غَزِيَّةَ إنْ غوَتْ .. غوَيْتُ وإنْ تَرشُدْ غزَّيَةُ أَرْشُدِ " . ولكننا رجال مبدأ ومنهاج ، لا هوى ومزاج , نملك أدبيات المراجعة والتصحيح , ولا نخجل من الاعتراف بأخطائنا وتقصيرنا , ونناقشها ونعنف بعضنا حولها . ولكننا لا نتجاوز وجاهة الطرح وغاية النصح , ولا نصل فيما بيننا إلى الشتم والتخوين والبهذلة على صفحات التواصل , ومجالس الأقاويل . نحن منظمون إداريا وعمليا , ونقاشنا مسؤول وجاد , نطرح الرأي بحرية وشفافية , وننتقد الكبير والصغير , وننفس عن كل ما يعتمل في صدورنا . فإما وجدنا له جوابا شافيا , وإما تم الأخذ بما طرحناه . وفي كل حال نكون قد أدينا ما يرضي ربنا من نصح ونقد , دون تجريح وذم , ولا انشقاق وتمرد , ولا تعصب وهوى . ولو حضر أحدكم لقاء إصلاحيا من هذا النوع , لقال في نفسه يا لشدة الشقاق فيهم . ولكنه سيفاجأ بحجم عاطفة الأخوة بينهم , حين يراهم يغادرون مبتسمين , يعذر بعضهم بعضا , قد تشابكت أياديهم حبا وتقديرا , والتقت قلوبهم تآخيا وتآلفا . 
 واختتم القيادي الإصلاحي معيض قائلا: الفارق بيننا وبينكم , أنكم لا تحتملون مخالفتكم ونقدكم , وتريدون الجميع أن يكونوا مثلكم . وإلا فسينالهم الشتم والتخوين والسخرية والتشويه . أما نحن فنعلم استحالة جمع الكل على قول واحد وفكر واحد , ولذا نتعامل مع من خالفنا , نصحا وإرشادا , ولينا ويسرا , وتنازلا وصبرا , لنحقق معا خير الأرض وسلام البشر . فهل أنتم أهل لذلك الخير والسلام ؟ .


المزيد في أخبار وتقارير
مؤسسة النقل البري تعجز عن توفير الديزل لحافلة واحدة
  تواصل المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة عدن ايقاف حركة خطها البري الوحيد بين الضالع وعدن، منذ مطلع الاسبوع الجاري، لعدم توفر مادة الديزل. واوضحت مصادر مطلعة
قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح)
قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الوطن لن يصلح دون الإصلاح. وقال القيادي الإصلاحي أبو الحسنين محسن معيض أن في الجنوب , وبعد أعوام من انقلاب صالح والحوثي ,
تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية يدعو التحالف العربي الى سرعة فتح المنافذ
دعا تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية دول التحالف الى سرعة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية  السابقة والمشمولة بالقرار الجديد الخاطئ. وقال بيان للتجمع


تعليقات القراء
286505
[1] لايصلللحً وطنً بدونً خراً يهودً
الخميس 09 نوفمبر 2017
لنجعلً تعيزً خاليةً منً البعاطيطً | اريدً اضحكً بثمانينً ريالً بسً خايقً انً يرتفعً ال
خراااً اليهودً هوً المًصًللللحً لأوطانً ولايصلللحً الأوطانً بدونً خراً يهوديً سًمادً . خخخخخخخخً خخخخخخخخخً

286505
[2] أسمعوا هذا الزنّاط و ادعاءه الكاذب بأن الاصلاحيين عندهم عقلية منفتحة و حرة
الخميس 09 نوفمبر 2017
فضل عبدالله | عدن
أسمعوا هذا الزنّاط و ادعاءه الكاذب بأن الاصلاحيين عندهم عقلية منفتحة و حرة ..........هذا الكلام بعيد جدا عن الحقيقة كبعد عين الشمس مننا.....

286505
[3] حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال حزب أولاد الأحمر القادم من الجمهوريه العربيه اليمنيه لا مكان له في في عدن الحره والجنوب الحر ولن تعتبر عدن محرره وكذا لن يعتبر الجنوب محررا طالما بقيت فيه عصابات أولاد الأحمر الدخيله وعلى كل الجنوبيين الذين غررت بهم عصابات الإصلاح التكفيريه ان يصحوا من نومهم ويعيدوا حسابات ولائهم ليكون لله ثم لوطنهم الجنوب العربي فقط
الخميس 09 نوفمبر 2017
حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال حزب أولاد الأحمر القادم من الجمهوريه العربيه اليمن | حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال
حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال حزب أولاد الأحمر القادم من الجمهوريه العربيه اليمنيه لا مكان له في في عدن الحره والجنوب الحر ولن تعتبر عدن محرره وكذا لن يعتبر الجنوب محررا طالما بقيت فيه عصابات أولاد الأحمر الدخيله وعلى كل الجنوبيين الذين غررت بهم عصابات الإصلاح التكفيريه ان يصحوا من نومهم ويعيدوا حسابات ولائهم ليكون لله ثم لوطنهم الجنوب العربي فقط

286505
[4] الاسلاح افة الامة ورويبضتها
الخميس 09 نوفمبر 2017
عيسى العكمه | بوركينا فاسو
الاسلاح هو عبارة عن حزب مجاري اخترعه عفاش فصار كسيارة الاجرة من اتى ركبها(كان لدي تعبير لووز بس احتراما لنفسي امتنعت عن كتابته) يلم هذا الحزب كل ما تعرفه او لا تعرفه من البشر ليس فيهم شريف او شخص يزكى وان كان هناك غدرو به واغتالوه يدعون الدين ويتحدثون بأسمه وهم افسق البشر بل انجسهم فنصيحتي للكاتب ترفع بنفسك عن هذا الحزب الفاسق المارق الذي خان العهود والدين والعرض وارحل بنفسك ان كنت ذا ضمير

286505
[5] جزبً اناً يهوديً ومسًلللمً خخخخخخخ خخخخخخخخخخخ
الخميس 09 نوفمبر 2017
حزبً مخللبً الشيطانً الأزرائيللليً ضطً ضطً ضطً ضطً ضطً خخخخخخخخخ | تقطيعً ه1ذاً الحزبً الأسرائيللليً القذررً والوًسخً
التجمعً اليمنيً لبيعً الخلللبةً والمًطيطةً . خخخخخخخخخً هذاً اولاً . 2انياً . حزبً الأطلاحً . فرعً مً فروعً الأخوانً المسًللمينً . والأسمً الأصلليً بدونً دعايوةً ولااعلانات هوً كالأتيً (( بسًمً اللةً الرحمنً الرحيمً )) ربناً وتقبلً مناً انكً انتً التوابً الرحيمً )) صدقً اللةً العضيمً . الأسمً اوً المسًمىً الأصللليً لهذاً التنظيمً القذرً والخطيرً فيً نفًسً الوقتً . هوً لمًساندةً ازرائييلً فيً احتلاللهمً لأراشيً فللسطينً العربيةً الًأسلاميـــةً . وأقتباًسً الأسمً اصليلاً منً الأسمً الأصلللليً لةً . وهوً : (( اخوانً اليهــــــــــــــودً المًسللمينً )) ايً بمعنيً كماً ذكرً القرانً الكريمً لاتقولواً امناً بلً قولواً اسًللمناً ولماً يدخلً الأسلامً فيً قللوبهمً )). وخذاً الحزبً القذرً ينتميً اليةً كلً ذوً استقذارً اوً فساداً . وهوً حزبً صريحً فيً تعامللةً معً اليعودً ونشرً الفسادً فيً الامةً العربيةً والاسلاميةً وبالذاتً فيً الوكنً العربيً وهذةً حدودياتً جغرافيتهمً . فالمهمً هناً . هذاً الحزبً اللعينً القذرً لايخدمً ابناءً البلللدً اوً الوطنً اوً يراعيً الأنضمةً الأسلاميةً والقوانينً . بلً هوً تمً انشااائةً لنشرً الفسًأدً ولعرقلللةً جهودً المًسللمينً (( المؤمنينً)) وحكوماتهمً منً بناءً اوطانهمً كماً اوصاناً بذاللكً الحبيبً المصطفىً . نشرً الفسادً والأوبئةً وجميعً قواذيرً العالمً القذرً تجدً ذاللكً صراحتةً فيً خزبً احوانً اليهــــــــــــودً الًمسللمينً )) عملاً بقولً القرانً الكريمً لمً يكنً ابراهيمً يهودياً اوً نصرانياً بلً جميفاً مسللماً )) فالمهمً . هذاً حزبً خرااااااءً اسرااائيبلً يجبً استًصاااااالهمً منً علىً جميعً اراااضيً واوطانً الجزيرةً العربيةً . والذيً يريدً انً يتمخنثً اوً يتيهودً فتتفعلللواً ذاللكً ايةً الأقذاااااارً ولكنً بدونً حزبً اوً غطاااااءً وزاريً .

286505
[6] كلام جميل ومسؤول
الخميس 09 نوفمبر 2017
تحياتي للكاتب | تعز
كلام جميل وماطول الحرب حتى الان ولو على حساب ابناء الشعب الا لاجل القضاء على الاصلاح ولكنهم عجزو وسيفشلون فالأرض بتتكلم مع اصحابها وكل ماخططو وحاولوا سيفشلون والايام بيننا

286505
[7] شفناكم وجربناكم وتكذبون كما تتنفسون
الخميس 09 نوفمبر 2017
ابن الجنوب | الوطن الجريح
شفناكم وشفنا ولائكم للمرشد ليس لكم وطن حتى تحافضوا عليه اهم ما عندكم خدمة حزبكم الانتهازي ومافتواكم بقتل كل الجنوبيين او قد نسيت ذلك انه ثار بيننا وبيكم الى يوم الدين والان شوف احد زعمائكم صعتر ماذا قال انه مستعد ان يضحي ب٢٤ مليون يمني من اجل ان تبقى اليمن لمليون اصلاحي لن يكون هنالك من يعارضهم وبعد ذلك سيشكلوا البلد مثل مايشاؤن شوف احلامكم وين واصله فنقول لك نحن في الجنوب ليس لنا علاقه فيكم شكلوا يمنكم كما تشاؤن بس ابعدوا عن طريقنا جنوبنا العربي الاتحادي قادم وسنبنيه بطريقتنا وانتم ابنو بلدكم بطريقتكم فلا حد له دخل بالثاني وسنرى من هو المخلص لوطنه ويعمل على رقيه ورفع مكانته ومن يعمل لهدم وطنه والعمل لصالح احزاب خارجيه والايام بيننا والحكم للتاريخ ،

286505
[8] { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } - صدق الله العلي القدير
الخميس 09 نوفمبر 2017
ناريمان | عدن
نحن ابناء الجنوب شن حزب الاصلاح التكفيري المتطرف في سنه ١٩٩٤ ميلاديه حربا اعلاميه بواسطه شيوخ الحزب الكهنوتيه الزنداني الديلمي كفرا شعب الجنوب واحل دمه وماله وعرضه ، توجت بحرب عسكريه مع حزب المؤتمر الارهابي العفاشي واستباحا الجنوب ، وقتلت الناس ودمرت بيوت الله وقصفت المساكن على رؤس ساكنيها و رملت النساء ويتم الاطفال ودمروا الجنوب واستباحوا الارض وعاثوا بها فسادا ، ويأ تي هذا الدعي يتكلم ويهدي ،، لنا ثأر معكم . ولن تهداء ارواح شهداؤنا الا عندما نأخده منكم . باسم الاسلام تتكلمون والاسلام منكم بري قال تعالى :- { وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ } - صدق الله العظيم .

286505
[9] لايصلح وطن في حزب الاصلاح الدحباشي
الخميس 09 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
جواب على العنون

286505
[10] لقد اعتادوا ان يقودهم المذهب والخوف بدون الوقوع في حب مع ماهو جميل في هذا العالم
الخميس 09 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
نفس الفكر العقائدي الهدام لدى الحوثيين ، وننأى بديننا الاسلامي الحنيف عن غلو وتشدد هولاء واستخدام الدين لخدمة اهداف ليس لها علاقة بالدين

286505
[11] خنيثه
الخميس 09 نوفمبر 2017
ابو اكرم | ابين
هذا بن معيض معروف عند رجال شبوه بانه خنيثه ماسكين عليه الاصلاحيين فلم جنسي يركبه واحد من الرجال لذلك فهمتوا ليش دفاعه المستميت عن الاصلاح

286505
[12] حزب الاصلاح التكفيري
الخميس 09 نوفمبر 2017
ابو عماد | عدن
يا معيض نسيت حربكم علينا 94 ونسيت تكفيركم لنا نحن ابناء الجنوب ونسيت قادتكم ذهبوا يقدموا الولاء والطاعه لسيدكم الحوثي2014..وبعد تملك الوقاحه تظهر بثياب الواعظين. انتم قريبا ستحاسبون ..

286505
[13] الاسلاح افة الامة ورويبضتها
الخميس 09 نوفمبر 2017
عيسى العكمه | بوركينا فاسو
اين تعليقي يافتحي السيس ولا زعلان على حزب النفاق ورويبضته حزب بلادين ولا مله لام الملاحده والفويسقه واللصوص والزنادقه جنوب بلا احزاب عفاش وعبيده

286505
[14] اذا كان هذا خطابكم لماذا أمر علي محسن الأحمر قائدكم المحاربين الإصلاحيين الانسحاب من تعز ليدخلوا الحوثة الجنوب أمنيين ؟؟!!!!
الخميس 09 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
وقبلها لماذا أمر قائدكم علي محسن جنوده بالتحرك في شبوة إلى مواقع ابناء شبوة المدافعين عن أرضهم ؟؟!!!! ولم يتراجعوا الا بعد أن قصفهم التحالف......اسمعمك اصدقك اشوف عمايلك. استعجب !!!! .... قسما برب الكعبة أنه لايوجد. اخطر. من الإصلاح. على اليمن والجنوب ...اللهم اني بلغت. اللهم. فاشهد ....

286505
[15] محافظ شبوة يعيد الاصلاحي المذب. ويمنع لاملس. من مزاولة عمل !!!! في. خلق واضح لامر رئاسي !!!!
الخميس 09 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
القيادي الإصلاحي صالح حسين المذب الذي كان يشغل منصب مدير عام التربية م/شبوة والذي تم تغييره قبل أقل من شهر بموجب قرار تعيين من رئيس الوزراء الأمر الذي أثار غضب الإصلاح وقياداته وفي مقدمتهم الوكيل اول محمد عديو الذي جيش القيادات الأمنية والعسكرية وجعلهم يوقعون على مذكرة طلب إلغاء القرار بحجة تاثيرة على جبهة بيحان والتهديد بالانسحاب من الجبهة في حال عدم إلغاء القرار ... انكشف المستور و ظهر القيادي صالح المذب عقيد في الجيش فأي نظام وقانون يسمح بالازدواج الوظيفي . . وظيفة مدنية وأخرى عسكرية هذا هو حزب الاصلاح



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حكومة صنعاء تتهم بن دغر بتنفيذ مخطط انفصالي بعدن
هيئة الاركان العامة توقف صرف رواتب اللواء ٣٠ مدرع بسبب فساد قائد اللواء
مصدر حكومي: السعودية التزمت بتوفير المشتقات النفطية للكهرباء بعدن
المنطقة الأولى لكهرباء عدن تنفذ عدد من المشاريع لتحسين خدمة المشتركين
رئيس الجمهورية يستقبل ولي العهد السعودي
مقالات الرأي
  قبل أربعين عاما كان الفساد محدودا في البلاد العربية ، وكانت النزاهة من القيم التي يتحلى بها القادة، وقضى
  محمد جميح منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني، الراحل الخميني، وإلى اليوم تمر المنطقة العربية بدورات من العنف
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر
اين التحالف العربي من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي يعصف بالبلد والذي تسببت به الحكومة الشرعية بإدارتها
  أكدت حادثة محاولة احتلال مقر البحث الجنائي الاخيرة بعدن أن هناك من لا يروق له استتباب الاوضاع الامنية
في صغرنا ومع بداياتنا في الدراسة الابتدائية كان أكثر بيت نكتبه في دفاترنا الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب
عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية
منصور صالح يتساءل الناس في عدن - وللغرابة فإن معظمهم يعرف الإجابة - لماذا تهرب الحكومة ومن تسمي نفسها سلطة
افتقدك علي جرجور " أبا عبود " ، ولا اريد ان اودعك اليوم ، فمازلت انتظر اطلالة وجهك المكتنز بالعفوية وخفة الدم ،
مقبل محمد القميشي عندما تحصل الازمات في أي بلد في العالم وخاصة عند قيام حروب ، يستمر العمل كلا في مجال عمله 
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبرا آل مقباس
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017