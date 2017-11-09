منتسبو لواء مكافحة الارهاب المتواجد بالسعودية يشكون الإهمال المتعمد وسوء الظروف المعيشية

يعاني ضباط وافراد لواء القوات الخاصة المتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية الأمرين نتيجة تخاذل قيادة اللواء والسلطات السعودية وعدم اعارة منتسبي اللواء ادنى اهتمام في ظل صمت رهيب للقيادة العسكرية.

وقال ضباط وجنود من اللواء لـ(عدن الغد) أن حالة من الفوضى واللا مبالاة بالاوامر العسكرية يعيشها منتسبي اللواء في الأراضي السعودية.

واضافوا بانهم وصلوا الى قناعة تامة بالعودة الى العاصمة عدن نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في الأراضي السعودية، نتيجة عدم صرف المرتبات وسوء التغذية.

وأشاروا الى انه ونتيجة لهذه الظروف قام قادة الكتائب وبعض الضباط بمناقشة الامر مع القيادة السعودية الا انهم خرجوا بوعود عرقوبية لم ينفذ ادناها وبعد ان نفد صبر الافراد توجهوا الى مقر القيادة السعودية طالبين تحسين اوضاعهم ولم يخرجوا بنتيجة واضحه سوى التهديد والوعيد وذر الرماد في العيون تارة اخرى.

الجدير بالذكر انه تم خلال الأيام الماضية ترحيل تسعة افراد من افراد كتيبة الصاعقة على خلفية حادثة شجار بين ضابط وأحد الافراد.

وحذر ضباط وجنود اللواء من وجود حالة من الانقسام بين صفوف منتسبي اللواء بعد طرد أفراد من كتيبة الصاعقة.



وكان منتسبو لواء مكافحة الإرهاب قد رفضوا الاشتراك مع القوات السعودية في الجبهات الحدودية ضد الحوثيين وطالبوا بإرجاعهم الى العاصمة عدن بعد أن أتموا الدورات العسكرية.

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