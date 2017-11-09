العليمي: لقاء الرئيس هادي مع ولي العهد السعودي يكتسب أهمية تاريخية

قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي، إن “نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العهد ستؤتي ثمارها عن قريب وعلى كافة الصعد”.

ووصف العليمي في تغريدات على حسابه بتويتر، اللقاء بأنه “تاريخي” ويكتسب أهمية تاريخية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تناولها وأهمية التوقيت والنتائج المترتبة عليه.

وأضاف “كان لقاء جاداً ومثمراً بقدر ما كان حميمياً صادقاً ورائعاً ومبشراً”.

وكان الرئيس هادي التقى الأمير بن سلمان أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

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