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هيئة الاركان العامة توقف صرف رواتب اللواء ٣٠ مدرع بسبب فساد قائد اللواء

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 08:15 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 

وجهت قيادة هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع، بإيقاف صرف مرتبات اللواء ٣٠ مدرع في جبهة حمك غرب محافظة الضالع، الذي يقوده العميد عبدالكريم الصيادي، نظرا لحالات فساد كبيرة يمارسها قائد اللواء بحقوق افراد اللواء.

وجاء في التوجيه الذي حصلت " عدن الغد" على نسخة منه " الأخوة نائب رئيس هيئة الاركان ومدير الدائرة المالية وقائد المنطقة الرابعة، يتم ايقاف صرف مرتبات لواء ٣٠ مدرع ولا يتم صرفها الا بتوجيهات من لدينا.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة، ان التوجيهات جاءت بناء على شكاوى كثيرة تلقتها هيئة الاركان العامة، من افراد اللواء ٣٠ مدرع، عن استقطاعات كبيرة طالت رواتب حتى رواتب الشهداء والجرحى، اضافة الى فرض ضرايب وجبابات غير قانونية على اهالي مديرية قعطبة والتدخل في شؤون السلطة المحلية بالمديرية، وتقاسم هذه الإيرادات مع وزير الدولة صلاح الصيادي الذي يعد المؤيد الاول لممارسات قائد اللواء ويعمل على تحسين صورته امام السلطات العليا، بحسب المصادر، ذاتها التي اكدت تسلم صلاح الصيادي ٤ مليون ريال شهريا من قائد اللواء لذات الغرض.

وكان محافظ الضالع فضل الجعدي، قد علق في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم عن ممارسات لا أخلاقية يقوم بها صلاح الصيادي في محافظة الضالع، لإثارة الفوضى عوضا عن مساندة السلطة المحلية في تحقيق الامن والاستقرار وتنفيذ المشاريع الطارئة للمحافظة المدمرة نتيجة حرب الميليشيات.

وقال في تعليقه" شكراً فخامة رئيس الجمهورية .. شكراً دولة رئيس الوزراء، لقد حظيت محافظتنا الضالع برعايتكم وإهتمامكم (تقديراً لما قدمته من تضحيات جسام ، وانتصارات ميدانية سريعة على الأرض ) فهي المحافظة الوحيدة التي حظيت بعنايتكم في تعيين وزير دولة خاص بها لينشر عجين ( الزعيم ) فيها .. وهذا يكفي".
واضاف " حقيقة كان من واجبي توجيه الشكر حال اتخاذ القرار لكننا تأخرنا بسبب ربما ( عمالتنا ) أو (إنتهازيتنا ) ".

واختتم " وفي الأخير نوجه الشكر للطباخ الماهر ( الزعيم ) صاحب ( العجينة ) التي أبهرت كل العالم .. ولا زالت تتحكم بحاجة السوق".


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