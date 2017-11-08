الشريف: الحوثيون فئة ضالة يجب اجتثاثها

أكد السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، غمدان الشريف، أن الحوثيين يهددون اليمن والمنطقة العربية برمتها، وأنهم خطر كبير على الأمن اليمني والإقليمي والدولي. وقال الشريف في حديث لقناة العربية "الحدث": "لقد سعت إيران بإنشاء أحزاب الله في الدول العربية وبدأتها بالعراق وسوريا ولبنان وهي اليوم تدعم الميليشيات الانقلابية بصواريخ باليستية لم تصنعها اليمن ولم تستوردها وهي طويلة المدى ويصل مداها من 900 إلى 1000 كيلومتر". ولفت إلى أن "الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض ليس الصاروخ الأول، فقد أطلقوا صواريخ على الأراضي المقدسة وهم اليوم يستهدفون العاصمة السعودية الرياض بطريقة عشوائية ولولا دفاعات الجو السعودية لارتكبت هذه الصواريخ مجازر في صفوف المدنيين". وشدد قائلاً: "نحن اليوم أمام خطر إيراني حقيقي إذا لم نضع له حداً سنكون أمام حزب الله آخر يهدد أمن العرب".

وأضاف: "لقد قال زعيم الميلشيات الانقلابية أنهم يخططون لاستهداف عاصمة الإمارات أبو ظبي، إذاً فهناك خطر على العواصم العربية، وحان الوقت لوضع حد لهذه لتدخلات إيران". وأردف: "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، لقد تأخر كثيراً تنفيذ هذا القرار، وأحد بنوده تسليم السلاح للدولة، ويجب علينا أن ننزع سلاح الميليشيات قبل الخوض في أي مفاوضات أو مشاورات". وفيما يتعلق بدفاع الرئيس الإيراني عن الحوثيين قال الشريف: "ليس مستغرباً أن يدافع الرئيس الإيراني عن الحوثيين فهو من أرسل أكثر من 300 صاروخ قتلت الشعب اليمني وقتلت المدنيين"، مضيفا: "أرسلوا صواريخ على مدن يمنية ممتلئة بالمدنيين، فقتلوا النساء والأطفال، لذا ليس من المستغرب دفاعه عنهم".

وأشار الشريف إلى أن الميلشيات "قامت منذ 2014 بعد انقلابها على الرئيس الشرعي والسلطة الشرعية بتسيير 14 رحلة إلى إيران التي لا يوجد فيها مواطن يمني أو جالية يمنية".

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