السعودية تغلق منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن
منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:27 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أغلقت السلطات السعودية منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.
وقال مسافرون لـ(عدن الغد) أن السلطات السعوية أغلقت منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن ومنعت العشرات من المسافرين من دخول أراضيها.
ولم تصدر السلطات السعودية توضيحا يبين أسباب إغلاق منفذ الوديعة، فيما أشارت مصادر الى أن قرار الإغلاق يأتي ضمن قرار إغلاق المنافذ اليمنية الذي اتخذه التحالف العربي قبل أيام.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أصدر قرارا بإغلاق المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية بعد استهداف الحوثيون للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي.
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