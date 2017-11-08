الأسير المرقشي سيمثل للمحاكمة الأحد القادم
الأسير أحمد المرقشي
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:19 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
تعقد محكمة استئناف الامانة بصنعاء جلسة محاكمة للأسير الجنوبي احمد العبادي المرقشي حارس صحيفة (الأيام) الجنوبية الأحد القادم.
وأوضح المرقشي في تصريح لـ"عدن الغد" بأن حكومة صنعاء ستقدم الأسير الجنوبي أحمد المرقشي إلى المحاكمة الكيدية دون وجه حق أو إثبات عليه أي قضيه جنائية ولكن كل تلك السنين التي قضاها الأسير خلف جدران الظلم والطغيان أنما تدل على كيد نظام المخلوع للأسير وهذه هي سياسته منذ اجتياح الجنوب في ٧/٧/١٩٩٤ وهو يزرع الفتن والمكائد لأبناء الشعب الجنوبي العظيم.
كما دعا كل وسائل الإعلام المختلفة المقروءة المسموعة والمرئية والأقلام الشريفة وكل الشرفاء والاحرار في شمال اليمن وجنوبه لحضور جلسة المحاكمة القادمة بصنعاء.
*من عدنان القيناشي
تعليقات القراء
286390
[1] المرقشي
الأربعاء 08 نوفمبر 2017
عدنان القيناشي | اليمن
نسأل الله تعالى أن يفك أسر البطل المرقشي
286390
[2] ربما لتبرئته
الأربعاء 08 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
نرجح ان تتم المحاكمة لكي يبرأ ويطلق سراحه اوان يصدر الحكم بفترة حبس تعادل ما قد قضاها.. نظن ان الحوثيون سيحاولون التغزل بالجنوبيين من خلال هذه القضية.. وفي كل الاحوال فاننا ننتظر وباحر من الجمر ان تعاد له حريته وان يعود الى اهله وذويه في اسرع وقت..
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