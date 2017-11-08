الأسير المرقشي سيمثل للمحاكمة الأحد القادم

تعقد محكمة استئناف الامانة بصنعاء جلسة محاكمة للأسير الجنوبي احمد العبادي المرقشي حارس صحيفة (الأيام) الجنوبية الأحد القادم.

وأوضح المرقشي في تصريح لـ"عدن الغد" بأن حكومة صنعاء ستقدم الأسير الجنوبي أحمد المرقشي إلى المحاكمة الكيدية دون وجه حق أو إثبات عليه أي قضيه جنائية ولكن كل تلك السنين التي قضاها الأسير خلف جدران الظلم والطغيان أنما تدل على كيد نظام المخلوع للأسير وهذه هي سياسته منذ اجتياح الجنوب في ٧/٧/١٩٩٤ وهو يزرع الفتن والمكائد لأبناء الشعب الجنوبي العظيم.

كما دعا كل وسائل الإعلام المختلفة المقروءة المسموعة والمرئية والأقلام الشريفة وكل الشرفاء والاحرار في شمال اليمن وجنوبه لحضور جلسة المحاكمة القادمة بصنعاء.



*من عدنان القيناشي

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