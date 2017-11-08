MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:14 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير فيسبوك يطلب من المستخدمين صورهم العارية
أخبار وتقارير

فيسبوك يطلب من المستخدمين صورهم العارية

فيسبوك يطلب الصور العارضة بهدف نبيل
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:50 مساءً
(عدن الغد)سكاي نيوز عربية


طلب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مستخدمين إرسال صورهم العارية إلى الشركة، وذلك لغرض نبيل هو محاولة لمعالجة وحل مشكلة "الثأر الإباحي".
ووفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن عددا من المستخدمين يرسلون صورا حميمية وعارية إلى أصدقائهم، مما يجعلهم متخوفين من إعادة نشرها أمام الجميع أو من أن يتم ابتزازهم بها.

ولذلك طلب "فيسبوك" من المستخدمين مراسلة الشركة بصورهم العارية حتى يحولها الموقع إلى بصمة رقمية خاصة، تهدف إلى منع نشر أو تعميم نفس الصورة مرة أخرى.

وفي بعض الحالات يتبادل أزواج صورا عارية، ثم يستخدمونها لابتزاز بعض فيما بعد إذا طرأت مشاكل على حياتهم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فيسبوك يختبر، حاليا، هذه التكنولوجيا في أستراليا بالشراكة مع وكالة حكومية.

وقال فيسبوك إن هذه الخاصية ستسمح لضحايا "الصور العارية" باتخاذ إجراءات قبل إعادة نشر صورهم على فيسبوك أو إنستغرام أو مسنجر أو حتى واتساب.

وتمر شركة فيسبوك بأوقات عصيبة في الآونة الأخيرة بسبب المشاكل المتعلقة بعمليات "الفلترة" للمحتوى الذي يتم تحميله على منصاتها على الإنترنت.ش


المزيد في أخبار وتقارير
الرئيس هادي يقرر مغادرة السعودية إلى بلد أوروبي خلال ايام
قرر الرئيس عبدربه منصور هادي مغادرة المملكة العربية السعودية إلى احدى البلدان الاوربية بحسب ما افادت مصادر صحفية . وجاء الاعلان عقب عدة أيام على حديث عن خضوع هادي
مستشفى المخا الميداني يعتمد على كادر طبي مؤهل للقيام بالاسعافات الطبية والعمليات الجراحية المتاحة للجرحى
تقرير / راجح العمري يعد مستشفى المخا الميداني كاكبر مستشفى ميداني عسكري في جبهة الساحل الغربي لجبهات باب المندب والمخا وموزع ويختل . منذ مايقارب العشرة اشهر
الإرياني: الميليشيا تدمر الإرث التاريخي والحضاري لليمن
أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية تعمل على تدمير الارث التاريخي والحضاري اليمني ، من خلال العديد من الممارسات الممنهجة في محاولة لطمس هوية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
داعش يكشف تفاصيل عملية البحث الجنائي وينشر صور المنفذين
مصدر: تغييرات واسعة في الحكومة اليمنية خلال ساعات
أنباء عن مقتل الصماد في غارات للتحالف العربي بحجة
أسرة احد منفذي هجوم مبنى البحث الجنائي تكشف لـ"عدن الغد" تفاصيل اختفائه
إستشهاد أحد مرافقي نائب مدير أمن عدن متأثرا باصابته أثناء تحرير مبنى البحث الجنائي
مقالات الرأي
لله ما أعطى ولله ما أخذ.. اقولها بكل ايمان لكل ذوي الابطال الذين ذادوا بأرواحهم دفاعا عن حصن إدارة امن  عدن
  المشهد السياسي الجنوبي اليوم منقسم بين المجلس الانتقالي من جهه والجنوبيين في الشرعية من جهة اخرى
صراعنا مع كل الطيف الشمالي ليس صراع سياسي أو مظلومية حقوقية او سياسية بل صراع وجود وهوية وطنية ، فالحوثي
  اولا كيف نحارب انفسنا قبل ان نحارب الارهاب الذي هو من صنعنا ايدينا وابتكاراتنا وتصممينا وبصماتنا توضح
يطرح توالي المواجهات المسلحة التي تدور رحاها في بعض مناطق محافظة عدن بين قوى جنوبية خالصة، عدة أسئلة
    أثبتت الأيام والحقائق والمواقف أن القائد اللواء الركن احمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت السابق عضو هيئة
تعرضت مناطق متفرقة من عدن وخارج عدن لأحداث اهتز لها عرش الرحمن ولاحقتها لعنات الله وملائكته والناس أجمعون
ترجل الفارس المقاوم سالم صالح الجعري ترجل عن صهوة جواده الذي خاض به ميادين الدفاع عن أرضه وعرضه في معارك
بلا ادنى شك ان ظلم الجنوب وأهلها والاستقواء عليهم بالقوة والتنكر لكل ما قدمه الجنوبيين من اجل الوحدة ومناصرة
من الطبيعي جدا .. والى حد يشبه اليقين ان يتعض ” الانسان السوي ” حينما يمر بتجربة قاسية , وان يتعلم مما وقع
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
صبراً آل الغنيمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017