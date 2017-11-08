السعودية : لانؤيد دخول قوات النخبة وادي حضرموت والقوات هناك متماسكة

ابو سالم متحدثا الى الزميل ياسر بلحتيش الجابري من صحيفة المسيلة التي اجرت الحوار معه

قال قائد قوات التحالف العربية (السعودية) بمحافظة حضرموت ان قوات التحالف العربية لاتؤيد حاليا دخول قوات النخبة الحضرمية إلى وادي حضرموت وذلك في أول موقف سعودي حيال دعوات لدخول هذه القوات إلى الوادي الحضرمي.

وقال "أبو سالم" وهو الاسم الذي عرف نفسه به في حديث لوسيلة أعلام محلية بحضرموت ان خيار إنشاء قوات إضافية ممثلة بالنخبة الحضرمية بوادي حضرموت خيار غير صحيح.

وهذا أول موقف تبديه القيادة السعودية المشارك الرئيسي في ائتلاف التحالف العربي الذي يخوض حربا ضد جماعة الحوثيين في اليمن .

وقال "أبو سالم" ردا على اسئلة وجهت له بهذا الخصوص :" المنطقة العسكرية الاولى ووادي وصحراء حضرموت كان لايزال فيها متواجد عدد من القوات متماسكة وتعمل .

فإنشاء قوة جديدة في ظل الوحدات الجاهزة والمدربة لازالت تمتلك السلاح الثقيل وتمتلك المباني والمنشاءت التي لم تقصف لم تدخل داخل الحرب .

هو خيار غير صحيح يقصد إنشاء قوة جديدة من النخبة الحضرمية للوادي

القوة الحالية عندنا من ستة إلى خمسة الوية لازالت تعمل من المنطقة العسكرية الاولى إبتداءً من منفذ الوديعة إلى المثلث الحدودي مع عمان .

بما فيها المنطقة العسكرية الاولى اللي نحن فيها الان.

والسلاح الثقيل من الدبابات والمدافع لازال موجود والمباني موجودة .

إنشاء قوة جديدة خيار غير صحيح.

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