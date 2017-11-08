البيت الأبيض: الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية تهدد الأمن الإقليمي

أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية ،التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على السعودية، وقال: “إنها تهدد الأمن بالمنطقة، وتقوض الجهود الرامية لوقف الصراع”.

وقال البيت الأبيض في بيان ،في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، زيارة للعاصمة الصينية: “إن هجمات الحوثيين الصاروخية على المملكة العربية السعودية، والتي يتيح الحرس الثوري الإسلامي بإيران تنفيذها، تهدد الأمن الإقليمي ،وتقوض مساعي الأمم المتحدة للتفاوض على نهاية للصراع”.

وأضاف أن الأنظمة الصاروخية في اليمن لم تكن موجودة قبل بدء الصراع.

وقالت السفيرة الأمريكية في المنظمة الدولية ،نيكي هيلي، يوم الثلاثاء: “إن المعلومات التي كشفت عنها السعودية، أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو/ تموز إيراني من طراز (قيام) ،ووصفته بأنه نوع من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع”.

وتابعت قائلة: “نشجع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، على اتخاذ الإجراء اللازم؛ لتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.

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