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أخبار وتقارير

مصدر بالحكومة : لا تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومية الحالية

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:04 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مصدر في رئاسة الحكومة الشرعية اليمنية بالرياض انه من غير المتوقع ان تصدر إي قرارات بتغييرات قادمة في قوام الحكومة .

واكد المصدر لصحيفة "عدن الغد" انه من غير المتوقع ان تصدر تغييرات قادمة خلال الأيام القليلة القادمة .

وأوضح المصدر ان مانشرته وكالة الأنباء الروسية "ستبونيك" لا اساس له من الصحة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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