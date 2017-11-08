مصدر بالحكومة : لا تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومية الحالية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:04 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر في رئاسة الحكومة الشرعية اليمنية بالرياض انه من غير المتوقع ان تصدر إي قرارات بتغييرات قادمة في قوام الحكومة .
واكد المصدر لصحيفة "عدن الغد" انه من غير المتوقع ان تصدر تغييرات قادمة خلال الأيام القليلة القادمة .
وأوضح المصدر ان مانشرته وكالة الأنباء الروسية "ستبونيك" لا اساس له من الصحة .
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