مصدر بالحكومة : لا تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومية الحالية

قال مصدر في رئاسة الحكومة الشرعية اليمنية بالرياض انه من غير المتوقع ان تصدر إي قرارات بتغييرات قادمة في قوام الحكومة .

واكد المصدر لصحيفة "عدن الغد" انه من غير المتوقع ان تصدر تغييرات قادمة خلال الأيام القليلة القادمة .

وأوضح المصدر ان مانشرته وكالة الأنباء الروسية "ستبونيك" لا اساس له من الصحة .

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