محافظ لحج يترأس اجتماع للجنة العسكرية والأمنية في المحافظة
لحج ((عدن الغد)) خاص:
ترأس محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي رئيس اللجنة الأمنية في لحج صباح الاربعاء اجتماعا للجنة العسكرية والأمنية في المحافظة بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وبعض القيادات العسكرية والأمنية وبعد قراءة الفاتحة على أرواح شهداء التفجير الإرهابي في عدن سائلين لهم الرحمة والمغفرة والعهد لهم على اجتثاث الإرهاب بكل أشكاله.
و تحدث الأخ المحافظ حول أهم نقاط الاجتماع وهي: مناقشة تداعيات الجبهة الحدودية في الصبيحة وكذا الجوانب الأمنية والعسكرية في المحافظة وفي الاجتماع شدد الأخ المحافظ على ضرورة تعزيز جبهة الصبيحة جبهة الصمود الجنوبية التي لم ولن تنكسر بإذن الله وبرجالها من أبطال المقاومة وقوات الجيش والأمن البواسل وعلينا جميعا التحرك لمواجهة الإنقلابيين على كافة الجبهات والتصدي لهم وتامين كافة مناطقنا الحدودية من إي اختراقات للمليشيات وعفاش كما شدد على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية في المحافظة لمواجهة إي تحديات قادمة ونحن ثقة بكم وبكل أبطال الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية في مواجهه إي طارئ .
من جانبه تحدث قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن حول أخر المستجدات العسكرية والأمنية وعلى رأسها جبهة الصبيحة الحدودية وتداعياتها الأخيرة مؤكدا على أهمية الجبهة وضرورة مساندتها وفق الإمكانيات المتاحة وعدم السماح للمليشيات الانقلابية بالتقدم على الحدود طالبا مزيدا من الدعم من الأشقاء في التحالف العربي لمواجهة الانقلابيين .
وقال معنوياتنا عالية وقواتنا جاهزة والتواصل مستمر ومثلما هزمناهم في الحرب الأخيرة سوف نهزمهم الآن وغدا بإذن الله.
من قائد الحجيلي
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