الرئاسة اليمنية: وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية «أكاذيب» وحملة ممنهجة

أعربت الرئاسة اليمنية عن استغرابها الشديد من تداول قنوات ومواقع إخبارية لما وصفته بالأكاذيب، حول وضع الرئيس عبدربه منصور هادي.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، نفيه لصحة ما تم تداوله بخصوص وضع الرئيس عبدربه منصور هادي أو أيا من وزرائه تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

وشدد المصدر، على أن «مثل هذه الأكاذيب تنطوي ضمن حملة ممنهجة تستهدف المملكة العربية السعودية، التي تقود معركة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن و المنطقة، وفي هذا التوقيت الذي تقترب فيه قوات الشرعية من العاصمة صنعاء وتحرز تقدما ملحوظا على كل الجبهات بفضل أبطال الجيش الوطني، ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ».



ودعت الرئاسة اليمنية، كافة الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار .

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