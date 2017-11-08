أميركا تتهم إيران بنقل صواريخ للحوثيين تستهدف السعودية

اتهمت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، بإمداد المتمردين الحوثيين في #اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في يوليو/تموز، ودعت #الأمم_المتحدة إلى تحميل#إيران المسؤولية عن انتهاك قرارين لمجلس الأمن.

وقالت السفيرة الأميركية في المنظمة الدولية، نيكي هيلي، إن المعلومات التي كشفت عنها #السعودية أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو/تموز إيراني من طراز (قيام)، ووصفته بأن "نوع من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع".

وتستهدف القوات التي تقودها السعودية، والتي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، #الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأفادت هيلي أن الحرس الثوري الإيراني انتهك قرارين لمجلس الأمن بشأن اليمن وإيران بتقديمه الأسلحة للحوثيين.

وأضافت أن صاروخا جرى إسقاطه فوق السعودية، السبت، "ربما يكون إيراني المنشأ أيضا".

وتابعت: "نشجع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ الإجراء اللازم لتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن هذه الانتهاكات".

ومن جانبه، أعلن #ولي_العهد_السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، أن إمداد إيران الفصائل المسلحة في اليمن بالصواريخ "يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من جانب النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة".

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