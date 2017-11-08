وكلاء وزارة الداخلية يزورون جرحى البحث الجنائي بعدن
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:39 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
زار وكلاء وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر واللواء الركن محمد الأمير، واللواء الركن عبدالناصر صبيرة يوم الثلاثاء جرحى العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن .
وفي الزيارة اطلعوا على الوضع الصحي للجرحى، وأكدوا على تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وبذل اقصى ما يمكن حتى يتماثلوا للشفاء.
وثمن اللواء جابر الدور البطولي الذي قدمه رجال الأمن البواسل وتصديهم للعناصر الارهابية ببسالة وشجاعة واستبسال ، ورسموا بذلك اروع الملاحم البطولية في القضاء على العناصر الإرهابية التي أرادت العبث بأمن واستقرار الوطن .
وأكد أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعدن وكافة أرجاء وطننا الحبيب.
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