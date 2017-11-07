مصدر: تغييرات واسعة في الحكومة اليمنية خلال ساعات

قال وكالة "سبوتنيك"، الروسية يوم الثلاثاء، إن تغييرات كبيرة في الحكومة اليمنية ستحدث خلال الساعات القادمة، وستطال الوزارات السيادية ونسبة كبيرة من الحقائب الوزارية.

وتابع المصدر للوكالة الروسية، بأن الحكومة الحالية رهن الإقامة الجبرية في الرياض، ومن المتوقع خضوع عدد كبير منهم للتحقيقات بتهم الفساد في الرياض، مؤكداً أن عمليات بحث تجرى حالياً حول تضخم ثروات هؤلاء الوزراء في بعض الدول العربية وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لمساءلتهم.

وأضاف المصدر، أن الرئيس هادي لن تناله التغييرات نظراً لحساسية موقعه السياسي، وأنه الواجهة الدولية المعترف بها في الوقت الراهن وأن تنحيته ستكون آثارها كارثية على اليمن وعلى التحالف العربي، وسيكون هذا الأمر دافعاً للحوثيين للاستمرار بالوضع الراهن في صنعاء.

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