مصدر: تغييرات واسعة في الحكومة اليمنية خلال ساعات
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:46 مساءً
وكالة سبوتنيك الروسية
وكالة سبوتنيك الروسية
قال وكالة "سبوتنيك"، الروسية يوم الثلاثاء، إن تغييرات كبيرة في الحكومة اليمنية ستحدث خلال الساعات القادمة، وستطال الوزارات السيادية ونسبة كبيرة من الحقائب الوزارية.
وتابع المصدر للوكالة الروسية، بأن الحكومة الحالية رهن الإقامة الجبرية في الرياض، ومن المتوقع خضوع عدد كبير منهم للتحقيقات بتهم الفساد في الرياض، مؤكداً أن عمليات بحث تجرى حالياً حول تضخم ثروات هؤلاء الوزراء في بعض الدول العربية وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لمساءلتهم.
وأضاف المصدر، أن الرئيس هادي لن تناله التغييرات نظراً لحساسية موقعه السياسي، وأنه الواجهة الدولية المعترف بها في الوقت الراهن وأن تنحيته ستكون آثارها كارثية على اليمن وعلى التحالف العربي، وسيكون هذا الأمر دافعاً للحوثيين للاستمرار بالوضع الراهن في صنعاء.
تعليقات القراء
286261
[1] دعوة المظلوم
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
مواطن | المظلومه
اذا كان هذا الخبر صحيح يجب محاسبة السرق الفاسدين وفضحهم ومصادرة الاموال المنهوبه من الشعب فهذا بيخلي الفاسدين يفرملوا بشرط ان تعود هذه الاموال الى خدمة المواطنين في كل مجالات الحياة والمعاشات واذا كان الخبر دعايه اعلاميه وكل شىء جائز لاننا شعب مغلوب على امره ووضعنا في البند السابع خلى من هب ودب يتحكم بمصير الامه من اغلاق كل المنافذ المهم عقاب جماعي لكل الشعب وليس لفئه معينه ويتحمل ذم الشعب كل الاحزاب السياسيه والشرعيه والانقلابين والمسلحين والمليشيات في كل البلاد وربنا المنتقم من الذي قتل ودمر وسرق وشرد الناس والله على كل شىء قدير
286261
[2] يريد سكان عدن انتخاب المحافظ والمجالس المحلية . تعلموا سياسة يا يا ناس !
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
مواطن | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
يجب نشر ثقافة الانتخابات وان كانت تتعارض مع ثقافة رموز مايسمى بالشرعية وايضا رموز بعض دول التحالف .حقيقة تؤدي التعيينات والولاءات المناطقية والحزبية والقبلية الى الفساد المالي والاداري واستمرار الصراعات . اما الانتخابات والمشاركة الشعبية والعمل الديمقراطي يؤدي دائما الى نجاح العمل الاداري والامني والاستقرار في كل المجالات لفعالية العمل الرقابي والمحاسبة بالثواب والعقاب . واضح خلال ال 50سنة مضت مازال الصراع في الجنوب والشمال على كرسي الحكم ,, بسببقصور ثقافي وفكري وغياب برامج التنمية البشرية وسيادة الظواهر المتخلفة ونشرها من قبل الحكام من اجل استمرارهم في الهيمنة والسيطرة .. اذا من اجل خلق انسان جديد واعي متحضر مطلوب -ثورة ثقافية - وسلوكيات صحيحة للتخلص من ظواهر ثقافة الماضي المتخلف من اجل بناء دولة النظام والقانون والاستقرار الامني والاقتصادي والسلم المجتمعي ومجتمع متمدن متحضر يهتم بالعلم والمعرفة ليضمن مستقبل الاجيال القادمة .واول عامل مؤثر وفعال هو نشر ثقافة الانتخابات والمشاركة الشعبية في كل امور تخص الشعب .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها