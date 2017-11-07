داعش يكشف تفاصيل عملية البحث الجنائي وينشر صور المنفذين
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:19 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نشر تنظيم داعش مساء الثلاثاء صور منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر جهاز البحث الجنائي بخور مكسر يوم الاحد.
وقال التنظيم على منصة تواصل خاصة بالتنظيم ان المهاجمين كانوا اربعة اشخاص .
واسفر الهجوم عن مقتل اكثر من 50 شخص .
تعليقات القراء
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[1] هولا تبع عفا جميعا معمليتهم متل مستفى العرضي صنعا ء
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
كدابين عددهم داخل البحت يصل بين ثلاتون واربعون مجرما انشاالله جميعهم حطب جهنم ولا يخرجون منها
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[2] الخوارج كلاب أهل النار
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
...... | بلاد الله
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَىْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ "
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[3] هولاء لا يمكن ان يكونوا من اتباع حزب مسعده !
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
كادح | دثينة _ الجنوب المحتل
عيال مسعده عيال المخيمات أجبن من ان يقوموا بعمليات انتحاريه, التفكير الجنوبي الساذج يريد ان يقنعنا بأن علي محسن او الزنداني الهارب او عفاش لديهم المقدره على اقناع اي انسان ان يفجر نفسه من اجل الوحده, تخيلوا ان علي محسن او عفاش او مشايخهم المرفهين يقولوا لشاب تعال فجر نفسك لأي دوافع دينيه كانت هههههه هذه لا تدخل العقل ويجب ان نفتش عن الفكر الذي ينتمي اليه هولاء الشباب ونعترف بأن التنظيم بات موجود في الجنوب ( تنظيم داعش ) ذو الخلفيه السلفيه ومناهجها التي تخلي الواحد يفجر نفسه الى اشلاء, مجموعه من الشباب استطاعوا السيطره على ادارة الامن لمدة 16 ساعه وفجروا أنفسهم في عملية انتحاريه الواحد تلو الاخر دون تردد او خوف واصرار عجيب يجبرنا على التفكير بشكل موضوعي وبحث فكري دقيق بعيد عن هلوسة المفسبكين طبالين الزفه, هناك لعبه كبيره بتسهيل امريكي وتواطئ خليجي على ادخال هذا التنظيم الى الجنوب واستخدامه لأدارة الفوضى واشغال الناس بحروب لا منتصر فيها ولا عدو واضح بينما النظام السعودي والاماراتي ان كانت نواياهم صادقه يفترض ان يمكنوا الجنوبيين من زمام بلدهم ومواردهم ولكنهم يديرون مع امريكا لعبه خبيثه ومن الصعب كشف خيوطها لتدمير الشعوب وجعلهم يلهثون خلف السراب ولكن سيأتي اليوم الذي يشربون فيه من نفس الكأس الذي سقوه لليبيا وسوريا .
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[4] كفرة خوارج لعنهم الله
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
الحسام | عدن
يلعن البطن الي حملنهم كفرة ملاعين خوارج اولاد لقيطة والله لو كان الرسول بيننا اليوم لما كان حالنا مثل اليوم ولقاتلكم ياكلاب النار انتم والكفرة الروافض
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[5] جهنم وبيس المصير
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
الحزين المكلوم | عدن
المطلوب الآن وفورا بعد معرفة هوياتهم البدء بإجراءات صارمة ورادعة من خلال مصادرة بيوتهم وبيعها واستخدام ثمنها لدفع دبات الشهداء واعتقال جميع أفراد اسرهم كالاب والأخوة وحتى النساء منهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن قد تسول له نفسه إتيان مثل هكذا جرائم وذلك كله وفقا للقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحضورات ) .
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[6] اربعه؟؟
الأربعاء 08 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
كل هذا التدمير والقتل والرعب واغلاق الجامعه وماحولها اغلاق الطرقات بمافيها اكبر جامعه في عدن والجنوب واكبر مستشفى ولمدة اكثر من 24ساعه والضجه التي صاحبت ذلك وبالاخير من قام بذلك اربعه وياليتهم فقط بالعدد بل الادهى والامر ان هناك بلاغ بقيام بعمليه ارهابيه كبرى ..حسبناالله ونعم الوكيل..
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[7] قتله
الأربعاء 08 نوفمبر 2017
الجنوبي | الجنوب العربي
الى جهنم وبئس المصير
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[8] الى جهنم
الأربعاء 08 نوفمبر 2017
صالح النهدي | حضرموت
حطب جهنم خاورج عن الاسلام ،أمثال هؤلاء ينبغي قتلهم
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[9] نقول لازم تعز يكون منها خراب في عدن
الأربعاء 08 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
واب الحلاقين. وشبوه الذي مازال الحوثي يقتصب بيحان صبح ومساء. الى جهنم يا عباد الشهره
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها