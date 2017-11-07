اجتماع أمني يقر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة استهداف البحث الجنائي بعدن

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر قد تمسخ عقل فرد قد تشتري جماعات .. لكنك لن تستطيع (طمس هوية شعب) بلا ادنى شك ان ظلم الجنوب وأهلها والاستقواء عليهم بالقوة والتنكر لكل ما قدمه الجنوبيين من اجل الوحدة ومناصرة

أحمد عمر بن فريد ما الذي يريده هؤلاء من الجنوب ؟ من الطبيعي جدا .. والى حد يشبه اليقين ان يتعض ” الانسان السوي ” حينما يمر بتجربة قاسية , وان يتعلم مما وقع

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ التحالف العربي وجبهات "محلّك سر"!! معارك وجبهات (محلك سر) أو (لا تشلوني ولا تطرحوني)، كما يروق لي وصف المعارك التي كثر الحديث عنها على مشارف

د. قاسم المحبشي اليمن المفتوحة.. وسحّارة باندورا! ( في دبي قلنا لهم أفهموها قبل أن تفتحوها، قالوا أنتم جنوبيون عندكم ثآر مع الشمال ) أما أن يغلقونها فهذا لم

حيدره محمد البطولة ليست في البريقة..! حصاد معركه البريقة التي دامه لساعات مخلفه قتلى وجرحى من الطرفين أضافه نصر جديد آخر بمنطق "الاستقواء" الذي

بدر قاسم محمد سوق حراج الشرعية البعض لا يفرق بين العمل الثوري والعمل السياسي ويزيد يريد يخضع الارادة الشعبية الجنوبية لحسابات الفلك

د. قاسم المحبشي كيف يتفاهم الناس بالكلمات! (مَن لا يفكر فيما يقول لا يريد أن يعرف شيئاً ممن لا يقول فيما يفكر فيه ابدا) النتيجة النهائية للثقافة، ثقافتك

عياش علي محمد شاعر الغزل صالح نصيب في منتدى (فانوسة) الشاعرة الجميلة صفية علي فانوس ولقبها (فانوسة) فتحت في دارها بالشيخ عثمان (منتدى أدبي ) على غرار منتدى (مي