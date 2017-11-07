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اجتماع أمني يقر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة استهداف البحث الجنائي بعدن

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 09:43 مساءً
سبأ

ناقش اجتماع عقد اليوم بمقر العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الركن، عبدالله يحيى جابر، تداعيات الهجوم الإرهابي الذي أستهدف إدارة البحث الجنائي وتطورات الأوضاع الأمنية بعدن. 

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الآمن اللواء الركن أحمد مسعود ، وذلك بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وحددت مهام اللجنة بتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة بعدن وتقديم برنامج عملياتي وخطة أمنية، ورفع تقريرها بأسرع وقت ممكن ، لما من شأنه تعزيز دعائم الآمن والاستقرار بعدن. 

حضر الاجتماع عدد من وكلا وزارة الداخلية ورئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع اللواء محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن القومي العميد حيدرة لهطل ومساعد مدير جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد مساعد ومدير الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي ونائب مدير أمن عدن العقيد أبوبكر جبر .

 

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تعليقات القراء
286255
[1] هزلت
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
عبدالله | عدن
الاشخاص الذين كانوا احد اسباب جريمة البحث الجنائي يريدون ان يكونوا القاضي والجلاد هزلت



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