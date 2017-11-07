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جنود : هل ستصرف الحكومة مرتباتنا المتأخرة لـ6 شهور أم أنها ستذهب في مهب الريح

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 07:03 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال جنود عاملون بالمؤسستين العسكرية والأمنية إن الحكومة لم تصرف لهم مرتبات 6 شهور ماضية وهي: مايو, يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر.

 

وعبر المواطنون عن قلقهم وخوفهم البالغ من إخفاء الحكومة لمئات المليارات المطبوعة بروسيا الواصلة إلى عدن على دفعات كان آخرها قبل يومين والتي بلغت 124 مليار ريال.

 

ويعاني العسكريون والأمنيون أوضاعا صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم, إضافة إلى تدهور الحالة الاقتصادية للبلد نتيجة انهيار الريال اليمني .

 

وأعلن العسكريون بدء التصعيد الثوري ضد حكومة بن دغر عقب تردي مستوى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وانعدام المشتقات النفطية والغاز .


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جنود : هل ستصرف الحكومة مرتباتنا المتأخرة لـ6 شهور أم أنها ستذهب في مهب الريح
قال جنود عاملون بالمؤسستين العسكرية والأمنية إن الحكومة لم تصرف لهم مرتبات 6 شهور ماضية وهي: مايو, يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر.   وعبر المواطنون عن قلقهم




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