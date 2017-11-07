أنباء عن مقتل الصماد في غارات للتحالف العربي بحجة

ما يزال مصير القيادي البارز في جماعة الحوثي، صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، مجهولا بعد عدة غارات لطائرات التحالف استهدفت اجتماعا لقيادات بارزة في جماعة الحوثي.

وقالت مصادر في صنعاء أن صالح الصماد وصل الى محافظة حجة قادما من الحديدة صباح اليوم الثلاثاء.

واضافت المصادر ان طائرات التحالف قصفت اجتماع قيادات الحوثي في منزل بمنطقة هران ما اسفر عن سقوط نحو 50 قتيلا على الاقل واصابة العشرات، من القيادات الحوثية ومرافقيهم.

وأشارت المصادر أن صالح الصماد كان حاضرا في الاجتماع الذي عقد منطقة هران بمديرية افلح الشام بمحافظة حجة شمال غرب اليمن قبل أن تستهدف الطائرات مكان الاجتماع.

وتداولت مواقع وقنوات إخبارية أنباء عن مقتل الصماد خلال القصف الذي استهدف مكان الإجتماع.

ويعد صالح الصماد على راس قائمة المطلوبين في القائمة التي أعلنتها السعودية وحددت مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

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