السفير السعودي: الحوثيون رفضوا 4 مبادرات سلام ويتلقون أوامرهم من طهران

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس الاثنين، إن جماعة الحوثي، رفضت أكثر من 4 مبادرات للسلام منذ العام 2014، مشيرا إلى أن إيران تقوم باستخدامها في إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة.

وقال آل جابر في تغريدة له على حسابه بـ"توتير" إن "ميليشيات ايران الحوثية رفضت مبادرات السلام في صنعاء ٢٠١٤ ومرتين في جنيف ٢٠١٥، وفي الكويت ٢٠١٦، واستخدمتهم ايران لإطلاق صواريخها ضد المملكة".

وأضاف: أن قرار ميليشيات الحوثيين يتخذ في طهران، وينفذه مجموعة تدعي الطهارة وتدفع بأبناء الشعب اليمني الشقيق للموت تنفيذا لمشروع ايران المهزوم بإذن الله".

ويأتي موقف السفير السعودي لدى اليمن هذا، بعد إطلاق الجماعة صاروخ باليستي طويل المدى، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمرة الأولى، مساء السبت الماضي.

وتحمل تغريدات السفير السعودي، لغة تهديدية للحوثيين، من خلال قوله إنهم رفضوا مبادرات سلام، في إشارة إلى أن بلده ستقوم باستخدام القوة أكثر ضدهم.

وجاءت تغريدات آل جابر، بعد تغريدات مماثلة لقرقاش، الذي أعلن بدوره أن تصعيد الحوثيين سيضرهم.

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