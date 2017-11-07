مصلحة خفر السواحل تصدر تعميما هاما للصيادين اليمنيين

أصدرت مصلحة خفر السواحل تعميما هاما للصيادين اليمنيين.

وحددت مصلحة خفر السواحل في التعميم مسافة إبحار الصيادين في السواحل القريبة من المدن اليمنية.

وقالت المصلحة في تعميم وجهته إلى إتحاد الجمعيات السمكية أنه وبعد الجلوس مع التحالف العربي قرر تحديد مسافة لإبحار الصيادين في المياه الأقليمية اليمنية.

وقال التعميم أنه انطلاق من الحرص الشديد على سلامة الصيادين عليهم التقيد والالتزام بالمسافة المحددة لهم للاصطياد.

وقرر التعميم الذي حصلت "عدن الغد" على نسخة منه، الآتي:

1- عدم تجاوز الابحار خارج المياه الاقليمية بمسافة 12 ميلا بحريا.

2- عدم الاقتراب من السفن البحرية والحربية المتواجدة في المياه الأقليمية مسافة 500 متر.

3- عدم الاقتراب من الموانئ والمنشئات الحيوية والعسكرية في الشريط الساحلي بمسافة 500 متر.

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