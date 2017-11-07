وزير سابق يتسأل: ما الجدوى من اغلاق المطارات امام الخطوط اليمنية؟
وزير النقل السابق واعد باذيب
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 04:18 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
تسأل وزير النقل السابق واعد باذيب عن أسباب إغلاق المطارات اليمنية امام شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وقال الوزير السابق باذيب أن طيران اليمنية ينقل ركاب من والى مطارات عدن و سيئون من القاهره وعمان وبومباي، فلم اغلاقها وما الجدوى من ذلك؟.
وكان التحالف العربي قد اصدر قرارا بإغلاق المنافذ اليمنية وبينها المطارات مما أدى الى تعطل الرحلات الجوية وبات الآلاف من اليمنيين عالقين في مطارات عديدة بالعالم.
تعليقات القراء
286212
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الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
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