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أخبار وتقارير

السلطات المصرية تمنع طائرة يمنية من الاقلاع من مطار القاهرة

طيران اليمنية
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 04:03 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط اليمنية كانت متجهة الى العاصمة عدن من الإقلاع؛ بسبب انتظار الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي.

وافاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة ، إن “سلطات المطار منعت إقلاع طائرة يمنية لليوم الثاني على التوالي بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة.

وأشار إلى أن “الخطوط اليمنية أبلغت الركاب بإلغاء رحلتها رقم 609 والمتجهة إلى عدن اليوم الثلاثاء، عقب رفض مصر إقلاع الطائرة قبل الحصول على تصريح من التحالف العربي”.

وذكر المصدر أن مطاري عدن وسيئون هما المنفذان الجويان الوحيدان اللذان يعملان في اليمن، حيث يفرض التحالف العربي حظرًا على نشاط بقية المطارات؛ بسبب سيطرة الحوثيين وقوات صالح عليها، أو بسبب المعارك الدائرة معهم في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

وكان التحالف العربي قد أعلن مساء السبت الماضي، اغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية حتى إشعار آخر.


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تعليقات القراء
286208
[1] غرض الشركة تكويش الزلط من جيوب المواطنين .
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | الجنوب الحر _ إقليم حضرموت
ابسط مواطن عادي متصفح او متفسبك او متابع للاخبار .عنده معلومات بان المنافذ اغلقت بريه وجويه وبحرية . فتأتي شركة جوية _والمصيبه انها يمنية وعامله نفسها مش عارفه بالمنع. هل يعقل هذا ؟! طبعا لايعقل .. ولما هي شركة يمنية دحباشية في هذه الحالة الغرض هو ( إبتزاز فلوس المسافرين وتعذيبهم ) ولايهمهم نتيجة هذه الافعال .00



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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