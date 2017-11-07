السلطات المصرية تمنع طائرة يمنية من الاقلاع من مطار القاهرة
القاهرة (عدن الغد) خاص:
منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط اليمنية كانت متجهة الى العاصمة عدن من الإقلاع؛ بسبب انتظار الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي.
وافاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة ، إن “سلطات المطار منعت إقلاع طائرة يمنية لليوم الثاني على التوالي بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة.
وأشار إلى أن “الخطوط اليمنية أبلغت الركاب بإلغاء رحلتها رقم 609 والمتجهة إلى عدن اليوم الثلاثاء، عقب رفض مصر إقلاع الطائرة قبل الحصول على تصريح من التحالف العربي”.
وذكر المصدر أن مطاري عدن وسيئون هما المنفذان الجويان الوحيدان اللذان يعملان في اليمن، حيث يفرض التحالف العربي حظرًا على نشاط بقية المطارات؛ بسبب سيطرة الحوثيين وقوات صالح عليها، أو بسبب المعارك الدائرة معهم في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
وكان التحالف العربي قد أعلن مساء السبت الماضي، اغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية حتى إشعار آخر.
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