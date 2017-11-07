إيران تعلق على اتهامات السعودية لها بالمسؤولية عن صاروخ حوثي استهدف الرياض

رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، اتهامات السعودية لها بأنها مسؤولة عن صاروخ حوثي استهدف الرياض، قبل أن تعترضه الدفاعات الجوية السعودية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن “هذه الاتهامات غير مسؤولة واستفزازية، وفوق كل شيء”.

في الوقت نفسه، نفت وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، أي تورط لطهران في الهجوم الصاروخي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة أن الصاروخ الباليستي الذي اطلقه الحوثيون واستهدف العاصمة السعودية الرياض يعد عدوانا مباشرا من إيران لبلاده.

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