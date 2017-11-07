إيران تعلق على اتهامات السعودية لها بالمسؤولية عن صاروخ حوثي استهدف الرياض
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 03:32 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، اتهامات السعودية لها بأنها مسؤولة عن صاروخ حوثي استهدف الرياض، قبل أن تعترضه الدفاعات الجوية السعودية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن “هذه الاتهامات غير مسؤولة واستفزازية، وفوق كل شيء”.
في الوقت نفسه، نفت وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، أي تورط لطهران في الهجوم الصاروخي.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة أن الصاروخ الباليستي الذي اطلقه الحوثيون واستهدف العاصمة السعودية الرياض يعد عدوانا مباشرا من إيران لبلاده.
تعليقات القراء
286203
[1] عجييييب!
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
عبدالوكيل الحقاني العبدلي | دولة الجنوب _ إقليم حضرموت المستقل
رفضت _ نفت _ اتهامات . ههههه . عاوزين يقولوا : بس نحن طالبين الله ونبيع ولانستهدف ولانعتدي على احد !!!.00
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