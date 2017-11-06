قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ بالستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح، وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول.

وأضاف الوزير في تغريدات له عبر حسابه على "تويتر" ، الإثنين: "خطر تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا، ورفضه للحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرونة معه ليس هذا وقتها، تصعيده سيضره".

وتابع: "الهجوم البالستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ البالستية الإيرانية أولوية عاجلة، لن نقبل بأن نكون تحت خطر هذا البرنامج".

وأضاف قرقاش: "في هذا السياق من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي، موقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها".

وأثار الصاروخ البالسيتي الذي أطلقته مليشيا الحوثي صوب الرياض السبت الماضي، استياءً واسعا في الأوساط العربية والدولية.

وأعربت الإمارات عن إدانتها لإطلاق جماعة الحوثي صاروخ باليستى تجاه الرياض.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن " أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة"، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأيادي الإيرانية هي من وجهت الصاروخ البالستي للرياض في إطار خطة طهران لزعزعة أمن المنطقة.

المزيد في أخبار وتقارير قرقاش: استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ بالستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها محافظ الضالع يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف مقر البحث الجنائي بعدن أدان محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف يوم امس، مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن، وراح ضحيته اكثر من 20 شهيدًا القاضي الهتار : العمليات الانتحارية والإرهابية محرمة شرعاً وقانوناً اشاد القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بجهود الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بمدينة عدن وقال :"إن العمليات الإنتحارية والإرهابية قد