MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 06 نوفمبر 2017 11:54 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محافظ الضالع يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف مقر البحث الجنائي بعدن
أخبار وتقارير

محافظ الضالع يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف مقر البحث الجنائي بعدن

الاثنين 06 نوفمبر 2017 11:27 مساءً
الضالع (عدن الغد)خاص:

 


أدان محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف يوم امس، مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن، وراح ضحيته اكثر من 20 شهيدًا وعددًا من الجرحى من افراد أمن عدن وسجناء استخدمهم الإرهابين دروعًا بشرية.

وقال الجعدي، في بيان له اليوم، حصلت "عدن الغد" على نسخة منه، " ان العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر البحث الجنائي بعدن، يأتي في إطار مسلسل العنف والدموية التي دأبت الخلايا الارهابية التابعة لنظام صنعاء ومن يقف في صفها على تنفيذه، منذ تحرير العاصمة والمحافظات المجاورة لها، من ميليشيات الحوثي وصالح، بهدف الإنتقام من النصر المؤزر، وعرقلة النجاحات الكبيرة التي يحققها أمن عدن بقيادة اللواء شلال علي شائع، في القضاء على الإرهاب وتطهير العاصمة منه، كما أنه محاولة بائسة لإيقاف الانتصارات المتتالية على الارهاب في المحافظات المجاورة لعدن".

واضاف " لقد حذرنا مرارًا من إتخاذ أي قرارات أو إجراءات خارجة عن العهد الوطني، الذي يضع محاربة الإرهاب ثاني أهم هدف يجب تحقيقه بعد طرد الميليشيات، لكن ذلك لم يتم، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام الإرهاب لإلتقاط أنفاسه والعودة من جديد على نحو أكثر لؤمًا وإجرامية.. كما أن التحريض المكثف واللامسئول الذي تكيله جهات معروفة، ضد الأمن وضد عملية إستعادة مؤسسات الدولة والتمهيد لإعادة الإعمار، باعتبار ذلك مخالفًا لأدبياتها السياسية، ومقلقًا لوجوديتها الهشة، المبنية على ديمومة الصراعات والحروب والرعب اليومي، خلال الفترة الماضية، ماهو إلا جزء أساسي من هذا العمل الاجرامي والخسيس".

وأشاد الجعدي بالعملية البطولية والملحمية التي نفذها افراد أمن عدن، والتي أفضت الى تطهير مقر البحث الجنائي، من الإرهابيين المدججين بالأسلحة والأحزمة الناسفة، معبرًا عن أصدق تعازيه لأسر الشهداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا في ذات السياق تأييد السلطة المحلية بمحافظة الضالع لكل الإجراءات التي يتخذها أمن عدن، لمحاربة التطرف والإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه.


المزيد في أخبار وتقارير
قرقاش: استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ بالستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها
محافظ الضالع يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف مقر البحث الجنائي بعدن
  أدان محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف يوم امس، مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن، وراح ضحيته اكثر من 20 شهيدًا
القاضي الهتار : العمليات الانتحارية والإرهابية محرمة شرعاً وقانوناً
اشاد القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بجهود الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بمدينة عدن وقال :"إن العمليات الإنتحارية والإرهابية قد




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قبل قليل : اصابة النائب الاول لمدير امن عدن وسقوط شهيد وجريحين من مرافقيه اثر تفجير انتحاري بمبنى البحث الجنائي بعدن
حصري : الاستخبارات العسكرية بعدن أبلغت إدارة الأمن بوجود هجوم لداعش قبل 4 أيام
تأكيدا لمصداقية (عدن الغد) : وزارة الدفاع حذرت امن عدن من هجوم وشيك للجماعات الارهابية (وثيقة رسمية)
عاجل : انتحاري اخير بمبنى البحث الجنائي يفجر نفسه صباح الاثنين
قوات الحزام الأمني تعثر على طائرة بدون طيار في منزل قيادي في القاعدة بالمحفد
مقالات الرأي
لم تغني التحذيرات المسبقة للمخابرات السعودية الإماراتية للإدارة الأمريكية من مخطط إرهابي كبير للقاعدة
وحتى يتم الاستفادة من اخطاء الماضي واصلاح ما افسده الدهر وعطلوه الفاشلون والغوغائيون على الساحة الجنوبية
البحث الجنائي عدن خورمكسر قصة نصر جديدة  كتبها أبطال معركة البحث الجنائي في خورمكسر عدن الأشاوس ، اجتمع
       لستُ رجل أمن، ولكن سأتحدث كمواطن لديه هموم أمنية تنغّص حياته اليومية ويشعر بإمكانية تحسين
  السيادية يا سادة هي الكذبة التي كانوا يستعملونها بعد كل جريمة نهب وسرقه تحصل في وطني المظلوم/  
إذا التفت المرء عن يساره واليمين ونظر إلى أمامه وخلفه لن يجد أمامه أقتصاداً يتدلل امام عينية فهو لا يزال
  تتسارع الأحداث تباعا في معارك الشرف والبطولة التي يخوضها أبطال الجيش  الوطني والمقاومة ضد ميليشيات
نظرية تقاطع المصالح أو تنفيذ الخدمات المتبادلة بين الاعداء / الاصدقاء كما اتضح من وثائق بن لادن التي أفرجت
أنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في
يجب على كل الاخوة الشرفاء في الشمال وبعض الاخوة في الجنوب ان أرادوا الامن والخير لليمن شمال كان او جنوب يجب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبراً آل الغنيمي
ميناء عدن ينعي استشهاد الشهيد البطل اسامة اديب احدى قوة امن ميناء المعلا
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017