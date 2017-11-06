MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 02:19 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير القاضي الهتار : العمليات الانتحارية والإرهابية محرمة شرعاً وقانوناً
أخبار وتقارير

القاضي الهتار : العمليات الانتحارية والإرهابية محرمة شرعاً وقانوناً

الاثنين 06 نوفمبر 2017 10:29 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اشاد القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بجهود الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بمدينة عدن وقال :"إن العمليات الإنتحارية والإرهابية قد ألحقت أضراراً بالغة في اليمن في الجوانب الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية وأظهرت الإسلام بصورة تتنافى مع الوسطية والإعتدال التي أكدتها نصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام".

 

 وأضاف القاضي الهتار :"إن مكافحة الإرهاب مهمة الدولة والمجتمع وفي مقدمتها أجهزة العدالة (الشرطة والنيابة والمحاكم)".

 

 وقال :"إن اليمن دولة إسلامية نص دستورها على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وقوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية التي حرمت العمليات الانتحارية والإرهابية التي تستهدف النفوس التي عصم الله دماءها من المسلمين والمعاهدين، لقوله تعالى :(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) الأنعام: ١٥١ ،

وقوله تعالى:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة: ٣٢

 وقوله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) النساء: ٩٣

وقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماَ فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً) النساء٢٩ -٣٠

وقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) البقرة: ١٧٨

 وقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) البقرة: ١٧٩

 قوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) المائدة: ٤٥

وقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)البقرة:٩٥

وبما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أنه خاطب الناس في حجة الوداع قائلاً أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم.

 

وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا ) رواه البخاري. ، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (من قتل نفسه بشئ في الدنيا عذب به يوم القيامة )".

 

وذكر القاضي الهتار :"بأن جميع الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة تُعد في حالة عهد ودماء من ينتمي إلى تلك الدول معصومة".

 

عملاً بقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد)  المائدة: ١

وقوله تعالى ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير) الأنفال: ٧٢

ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :(من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ) رواه البخاري.

 

وقال القاضي الهتار : انه من خلال متابعة مجريات العمليات الإنتحارية ونتائجها فإن ضحاياها من المسلمين والمعاهدين والمدنيين عموماً لذلك فإنها تعد حرباً لله ولرسوله وللمؤمنين بل هي من أكبر أنواع الفساد في الأرض يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)  المائدة: ٣٣ وبهذه النصوص أخذ قانون العقوبات اليمني.

 

واختتم القاضي الهتار تصريحه بالقول:"إن هذه العمليات ليست من الجهاد في شيء بل جرائم يعاقب عليها القانون وان يد العدالة ستطال مرتكبيها وكل من يخل بأمن الوطن واستقراره ويجب على الدولة وكافة أبناء المجتمع الوقوف صفاً واحداً لمحاربة الإرهاب طبقاً للدستور والقوانين النافذة".

القاضي الهتار : العمليات الانتحارية والإرهابية محرمة شرعاً وقانوناً

اشاد القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بجهود الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بمدينة عدن وقال :"إن العمليات الإنتحارية والإرهابية قد ألحقت أضراراً بالغة في اليمن في الجوانب الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية وأظهرت الإسلام بصورة تتنافى مع الوسطية والإعتدال التي أكدتها نصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام".

 

 وأضاف القاضي الهتار :"إن مكافحة الإرهاب مهمة الدولة والمجتمع وفي مقدمتها أجهزة العدالة (الشرطة والنيابة والمحاكم)".

 

 وقال :"إن اليمن دولة إسلامية نص دستورها على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وقوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية التي حرمت العمليات الانتحارية والإرهابية التي تستهدف النفوس التي عصم الله دماءها من المسلمين والمعاهدين، لقوله تعالى :(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) الأنعام: ١٥١ ،

وقوله تعالى:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة: ٣٢

 وقوله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) النساء: ٩٣

وقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماَ فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً) النساء٢٩ -٣٠

وقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) البقرة: ١٧٨

 وقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) البقرة: ١٧٩

 قوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) المائدة: ٤٥

وقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)البقرة:٩٥

وبما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أنه خاطب الناس في حجة الوداع قائلاً أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم.

 

وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا ) رواه البخاري. ، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (من قتل نفسه بشئ في الدنيا عذب به يوم القيامة )".

 

وذكر القاضي الهتار :"بأن جميع الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة تُعد في حالة عهد ودماء من ينتمي إلى تلك الدول معصومة".

 

عملاً بقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد)  المائدة: ١

وقوله تعالى ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير) الأنفال: ٧٢

ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :(من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ) رواه البخاري.

 

وقال القاضي الهتار : انه من خلال متابعة مجريات العمليات الإنتحارية ونتائجها فإن ضحاياها من المسلمين والمعاهدين والمدنيين عموماً لذلك فإنها تعد حرباً لله ولرسوله وللمؤمنين بل هي من أكبر أنواع الفساد في الأرض يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)  المائدة: ٣٣ وبهذه النصوص أخذ قانون العقوبات اليمني.

 

واختتم القاضي الهتار تصريحه بالقول:"إن هذه العمليات ليست من الجهاد في شيء بل جرائم يعاقب عليها القانون وان يد العدالة ستطال مرتكبيها وكل من يخل بأمن الوطن واستقراره ويجب على الدولة وكافة أبناء المجتمع الوقوف صفاً واحداً لمحاربة الإرهاب طبقاً للدستور والقوانين النافذة".


المزيد في أخبار وتقارير
نساء المكلا يستبدلن الصراخ بالزغاريد فرحا بعودة الكهرباء
استبدلت نساء مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت  الطريقة التقليدية من الصراح فرحا وابتهاجا بعودة التيار الكهربائي بالزغاريد! حيث تتعالى أصوات زغاريد النساء من
وكالة دولية : السعوديون يمنعون هادي من العودة الى عدن والرجل تقدم بأكثر من طلب لكن دون جدوى
قالت  وكالة "اسوشييتد برس" الامريكية يوم الاثنين نقلا  عن مسؤولين يمنيون ان المملكة العربية السعودية منعت فعليا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع ابنيه
قرقاش: استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ بالستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها


تعليقات القراء
286112
[1] انت كبيرهم الذي علمهم السحر
الاثنين 06 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
دحبشة وانت جاي تتوسط لفكهم من السجن

286112
[2] قاضي الفتنة
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ناصر | عدن
مالفرق بين حمود الهتار مسعر الفتنة و خوارج العصر كلاب جهنم القاعدة وداعش.. الله يمهل ولا يهمل

286112
[3] نسيتم تقولوا القاضي العدني
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
نسيتم تقولوا القاضي العدني كل الدحابشه اليوم وخاصه الحجريين عرب ٤٨ اقتلبوا عدنيين ويتكلموا باسم عدن وبطولات وتضحيات ابناءها الشرفاء ونسبها لهم وهم مش قادرين يحرروا البعراره وصحن الجن هذا الدحباشي قاضي صنعاء ويتكلم عن الجنوب العربي وابطاله كانهم جزء من اليمن العفن مفروض يتم القاء القبض عليه وطرد كل دحباشي من الجنوب العربي هولاء ما يجي منهم غير الشر

286112
[4] أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أتعجب
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
ألست أنت يا هتار أحد قادة حرب غزو الجنوب عام 1994م.. ثم يقول اليمني الدحباشي (إن العمليات الإنتحارية والإرهابية قد ألحقت أضراراً بالغة في اليمن)، بينما الإرهاب مركز فقط في الجنوب، خاصة في عاصمة الجنوب (عدن).. ولا تحاول يا هتار أن تبرئ نفسك من الإرهاب، فأنت مَن كنت تتفاوض مع الإرهابيين، بينما كنت ترفض التفاوض مع الحراك الجنوبي.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قبل قليل : اصابة النائب الاول لمدير امن عدن وسقوط شهيد وجريحين من مرافقيه اثر تفجير انتحاري بمبنى البحث الجنائي بعدن
تأكيدا لمصداقية (عدن الغد) : وزارة الدفاع حذرت امن عدن من هجوم وشيك للجماعات الارهابية (وثيقة رسمية)
حصري : الاستخبارات العسكرية بعدن أبلغت إدارة الأمن بوجود هجوم لداعش قبل 4 أيام
عاجل : انتحاري اخير بمبنى البحث الجنائي يفجر نفسه صباح الاثنين
قوات الحزام الأمني تعثر على طائرة بدون طيار في منزل قيادي في القاعدة بالمحفد
مقالات الرأي
لم تغني التحذيرات المسبقة للمخابرات السعودية الإماراتية للإدارة الأمريكية من مخطط إرهابي كبير للقاعدة
وحتى يتم الاستفادة من اخطاء الماضي واصلاح ما افسده الدهر وعطلوه الفاشلون والغوغائيون على الساحة الجنوبية
البحث الجنائي عدن خورمكسر قصة نصر جديدة  كتبها أبطال معركة البحث الجنائي في خورمكسر عدن الأشاوس ، اجتمع
       لستُ رجل أمن، ولكن سأتحدث كمواطن لديه هموم أمنية تنغّص حياته اليومية ويشعر بإمكانية تحسين
  السيادية يا سادة هي الكذبة التي كانوا يستعملونها بعد كل جريمة نهب وسرقه تحصل في وطني المظلوم/  
إذا التفت المرء عن يساره واليمين ونظر إلى أمامه وخلفه لن يجد أمامه أقتصاداً يتدلل امام عينية فهو لا يزال
  تتسارع الأحداث تباعا في معارك الشرف والبطولة التي يخوضها أبطال الجيش  الوطني والمقاومة ضد ميليشيات
نظرية تقاطع المصالح أو تنفيذ الخدمات المتبادلة بين الاعداء / الاصدقاء كما اتضح من وثائق بن لادن التي أفرجت
أنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في
يجب على كل الاخوة الشرفاء في الشمال وبعض الاخوة في الجنوب ان أرادوا الامن والخير لليمن شمال كان او جنوب يجب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبراً آل الغنيمي
ميناء عدن ينعي استشهاد الشهيد البطل اسامة اديب احدى قوة امن ميناء المعلا
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017