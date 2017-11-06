البحسني يغادر الى الرياض في زيارة مفاجئة
الاثنين 06 نوفمبر 2017 09:28 مساءً
المكلا ((عدن الغد) خاص:
المكلا ((عدن الغد) خاص:
قالت مصادر عاملة بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت ان محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني غادر المدينة يوم الاثنين صوب العاصمة السعودية الرياض.
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان البحسني غادر برفقة عدد من معاونيه صوب الرياض للقاء مسئولين سعوديين بالاضافة الى الرئيس هادي .
ويعتقد ان الزيارة هدفها وضع عدد من الملفات الخاصة بحضرموت على طاولة الحكومة في الرياض والجهات السعودية .
تعليقات القراء
286104
[1] البحسني هو عسكري محنك لكن ليس لديه قدرة ادراة حضرموت سياسيا وبجرهدة وحزم مثل بن بريك
الاثنين 06 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
قرار اقالة بن بريك غير قانوني وسبب اقالته فقط لانه رفض ان يكون عبد لسيد الاذناب ، نتمنى عودة بن بريك
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