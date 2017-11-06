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قيادة وزارة الداخلية تناقش تداعيات الهجوم الإرهابي على البحث الجنائي بعدن

الاثنين 06 نوفمبر 2017 05:40 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

عقد اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء ركن عبد الله يحيى جابر, صباح اليوم, لمناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بالعاصمة عدن.

ووقف الاجتماع أمام آثار الهجوم الارهابي بسيارة مفخخة وأفراد انغماسيين يحملون أحزمة ناسفة والتعرف على حجم الأضرار البشرية والمادية.

وعبروا عن تعازيهم الصادقة لذوي الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن ومصالحه ..متمنين الشفاء العاجل للجرحى الشجعان.

وثمنوا تعليمات فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية, لرئيس الوزراء بالتوجيه بصرف مبلغ مليون ريال لأسرة كل شهيد, و 500 ألف ريال لكل جريح في هذه الواقعة الاليمة كتقدير رمزي لتضحياتهم الجسيمة.

حضر الاجتماع, وكيل وزارة الداخية لقطاع خدمات الشرطة اللواء ركن محمد مساعد الأمير, وقائد قوات الأمن الخاصة بعدن العميد ركن ناصر سريع العنبوري, ومدير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العميد د. عبد الله الدحيمي, ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة العميد عبد القوي باعش.


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