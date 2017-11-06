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نائب وزير التعليم الفني المحولي يعقد اجتماعا موسعا بعدد من مدراء عموم الوزارة

الاثنين 06 نوفمبر 2017 05:17 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

عقد صباح اليوم بعدن في مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بخورمكسر اجتماع مع مجموعه من المدراء برئاسة الاخ عبدربه غانم المحولي القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني .

هذا وقد تم مناقشة العديد من القضايا اهمها سبل تطوير العلاقة بين الوزارة ومؤسساتها ومنشآت ومؤسسات سوق العمل والقطاع الخاص بما يودي الى تطوير الشراكة بين هذه الاطراف المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني حتى تلبي احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة والتي يتطلبها سوق العمل الحالي لمواكبة التطور والتقدم.

كما ناقش هذا الاجتماع سبل تطوير وارتقاء التدريب التعاوني في منشآت سوق العمل المحلي بحيث يتم تخريج اياد ماهره ومدربة قادرة على العمل والانتاج بشكل عام لمواكبة تطورات السوق والتكنولوجيا التي تتطور يوما بعد يوم ..

هذا وقد ناقش الاجتماع متابعة مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر 2016 م مع وزارة المالية وكذا متابعة مرتبات النازحين المباشرين اعمالهم بصورة خاصة.

ووجه معالي  نائب  وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاخ / عبدربه المحولي بضرورة متابعة فروع المكاتب في حصر المتقاعدين البالغين احد الاجلين وكذا جميع الموظفين المنتدبين والمنقولين اداريا الذين لم تستكمل اجراءات نقلهم بالاضافة الى المنقطعين عن اعمالهم والاجازات بدون راتب والمفرغين والذين لا يحملون ارقاما وطنية موجها بمعالجة الاختلالات الموجودة بكشوفات المرتبات والالتزام بالدوام الرسمي.

وفي ختام هذا الاجتماع والذي يعد ( الثاني)  اكد القائم باعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني على ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الذي سيرفد سوق العمل في بلادنا بايادي عاملة شابة في  كافة . المجالات .مشيرا الى انه يجب الخروج من الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية الفنية في عدن وبقية المحافظات ..بوضع عدد من الحلول الممكنة ..


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