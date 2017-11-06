رئيس الوزراء يوجه بصرف مكافاة لشهداء وجرحى إدارة البحث الجنائي في عدن
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزارة المالية بصرف مليون ريال لكل أسرة شهيد و500 ألف ريال لكل جريح من شهداء وجرحى الاعتداء الإرهابي على مبنى إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن.
وتأتي هذه التوجيهات بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بعد العملية الإرهابية التي شهدتها يوم امس مديرية خورمكسر والتي نفذتها مجموعة إرهابية خارجة عن النظام والقانون في محاولة بائسة منها لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفوضى.
وحث رئيس الوزراء كافة الأجهزة الامنية على الاضطلاع مسؤولياتها الوطنية والتصدي لكل من تسول له نفسه في نشر الإرهاب والفوضى..منوها الى ضرورة توحيد الصف ورفع مستوى اليقظة الأمنية للدفاع عن أراضي الوطن وحماية المواطن.
وابتهل بن دغر إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان..متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
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