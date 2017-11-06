قوات حوثية تتوغل نحو وادي شعب في الصبيحة
أفراد من المقاومة الجنوبية بالصبيحة
الاثنين 06 نوفمبر 2017 04:19 مساءً
الصبيحة (عدن الغد) خاص:
الصبيحة (عدن الغد) خاص:
توغلت قوات تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح اليوم في اطراف وادي شعب التابع لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.
وصرح مصدر عسكري لـ(عدن الغد) ان المليشيات سيطرت على جبل ظوكة المطل على وادي شعب ويسعون للسيطرة على جبل الركيزة كون الجبلين مطلين على مناطق الصبيحة و تكون تحت مرمى نيرانهم تمهيدا لتقدم قواتهم لمنطقة طور الباحة.
وناشدت مقاومة الصبيحة قوات التحالف العربي وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة مدهم بالسلاح والجنود للتصدي لمحاولات التوغل حيث حشدت المليشيا قوات كبيرة على متن اطقم و مدرعات على اطراف القبيطة.
تعليقات القراء
286046
[1] شرعية تضحك على من يقولوا بيدخلوا صنعاء. وهم مش قادرين. يحموا ما بايديهم من مناطق محررة
الاثنين 06 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
شرعية الفساد. انفضحت
286046
[2] بكرة نسمع الحوثيين سيطروا على التواهي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
يجب التصدي وتدمير العدو تدمير عنيف حتى لا يفكر بالعودة
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