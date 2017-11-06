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أخبار وتقارير

تأكيدا لمصداقية (عدن الغد) : وزارة الدفاع حذرت امن عدن من هجوم وشيك للجماعات الارهابية (وثيقة رسمية)

صورة من الوثيقة الخاصة بالبلاغ المرسل الى كافة الوحدات الامنية والعسكرية والذي يحذر من وقوع الهجوم
الاثنين 06 نوفمبر 2017 04:11 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

كشفت وثيقة رسمية وصادرة عن جهاز الاستخبارات العسكرية بعدن ان الجهاز اصدر قبل أكثر من 10 أيام تحذيرا إلى الجهات الأمنية يفيد فيه باقتراب تنفيذ هجوم ارهابي ضخم.

وبحسب الوثيقة الصادرة من قيادة الاستخبارات العسكرية ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدن والموجهة إلى كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية فإن المعلومات المتوفرة بان الارهابيين يستعدون لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة وانغماسيين.

وقال مصدر قيادي في دائرة الاستخبارات العسكرية ان البلاغ عمم إلى كافة المؤسسات الأمنية بينها إدارة امن عدن قبل ان يتم تكراره مرة أخرى قبل اربعة أيام من الهجوم الذي وقع يوم الأحد وخلف أكثر من 20 قتيل وعشرات الجرحى .

وقال البلاغ :" بحسب المعلومات المؤكدة من جهات الاختصاص والذي يفيدوا بان عناصر القاعدة يخططون لتنفيذ عملية كبرى في عدن وذلك بسيارة مفخخة تستخدم بها انغماسيين ،لذلك على جميع الجهات العسكرية والامنية تشديد الحراسات على كل المعسكرات والدوائر ومقرات القيادات وجميع الوحدات بدون استثناء وايضا المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية وشرطة امن عدن .

مرسل للتنفيذ

ونحملكم مسئولية التقصير

عمليات الرئيس القائد الأعلى

 


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تعليقات القراء
286041
[1] عيب نحن مش جهال
الاثنين 06 نوفمبر 2017
جنوبية وافتخر | الجنوب الحر
ليش ما نشرتوا هذه الوثيقة من قبل...الي هذه الدرجة وصلت المكايدة؟؟؟لا حولة ولا قوة الا بالله..عدن الغد كونوا ارفع من ان يستخدموكم.

286041
[2] ياخي شلال والحزام الأمني مش فاضيين..جالسين يلاحقوا اصحاب البسطات من تعز وإب..ههههههها..
الاثنين 06 نوفمبر 2017
الصومالي | البساتين
ياخي شلال والحزام الأمني مش فاضيين..جالسين يلاحقوا اصحاب البسطات من تعز وإب..ههههههها..وين راح صقر 11 وصقر ابو مكنسة اللي قتلوا الرجال العكسري وهو يمشي..اللي جرى بعده خمسة كيلو والارهابي نياك عاره ما سمع صوت الجري حق ابو مكنسة صقر 11 ههههها..ارهابي اصنج كان ههههها..وين قوات مكافحة الارهاب اللي ضربت شرطي المرور وشمتت شمات..هههها..قسم بالله انهم دحابيش اكثر من الدحابيش انفسهم..عفاش لوثهم كلهم..لا يفقهوا لا سياسة ولا أمن ولا إدارة دولة ولا حتى إدارة مدرسة..يروح يجيب له قات بلدي ضالعي اخرج له..لا وايش..قلك المهاجمين جلهم من الشمال هههها..والسواق حضرمي هههها..هيا بالله كه جيب لنا هوية واحد من ذولا اللي هاجموا امس البحث بانشوف من فين..هل هو صاحب بسطة من تعز والا من إب هههههههها..استحوا يا أمن سونيااااااااااااااااااا..لا وابو لحية بن بريك عاده يهدد ههههها..اذا صلحتوا بلاد والا سويتوا شي ينفع الجنوب والا ينفع حتى الصومال خشفتوني زي ما يقولوا امنسوان عندنا..خشفووووووووووووني.

286041
[3] ونحملكم مسئولية التقصير
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ابو محمد | عدن
ونحملكم مسئولية التقصير

286041
[4] انا اوكد ان الذي كتب هذا الانذار داعشي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
او امه ناكها واحد من الدوعش وقبل ما يفضي قال لها عن العمليه وكيف با تقع انيك امك يا من كتب هذه المسخره

286041
[5] شكرا لكم.. ولكن ليس هناك اي جديد..
الاثنين 06 نوفمبر 2017
بن مجاهد |
إذا كانت امريكا وأوربا وغيرها من الدول يوميا تحذر مواطنيها وقواتها الأمنية من اي هجوم محتمل للإرهابيين.. فما بالك في الجنوب وعدن الذي يمتلئ فيها المسلحين والمليشيات .. علينا منع حمل السلاح إلا لرجال الأمن والمسؤولين عن ظبط الأمن فقط.. كيف سيتم الاحتياط وظبط الإرهابيين طالما الجميع يحمل السلاح بكل حرية.. يعني لايوجد اي فرق بين المسلحين ولا يمكن تمييزهم إن كانوا إرهابيين أو مقاومة كما يقولوا.. مع الاسف سيظل الابرياء من شبابنا يقتلوا يوميا بسبب هذه الفوضى الأمنية...

286041
[6] هل
الاثنين 06 نوفمبر 2017
المهاجر | عدن
هل استلم مدير امن عدن هذا التحدير ام لااذا لم يستلمه له الحق لعدم معرفته واذا استلهما فالمصيبه اكبر اذا هو في دائرى الشك بما يحصل من اراقت الدماء في عدن ويرجى التحقيق معه باسرع وقت ممكن والا فالح بس صورنى انا في وسط المعركه يسوى فيها رامبو المقوت

286041
[7] يعني منسق العملية الارهابية في محيط هادي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
هذا ما فهمته

286041
[8] هذونا حثاله المجتمع
الاثنين 06 نوفمبر 2017
سعيد الخضر | الجنوبي العربي : شبوة
اغلب الاخبار في عدن الغد منقولة مو بأجتهاد ....كانت عدن الغد من افضل الي متابعها لكن للأسف فتحي ملون يتقلب هنا وهناك ..

286041
[9] حتى خالتي انيسه هيا كمان حدرتناء
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ام الصومالي | عدن التوهي
نعم بيقرحو



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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