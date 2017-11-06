تأكيدا لمصداقية (عدن الغد) : وزارة الدفاع حذرت امن عدن من هجوم وشيك للجماعات الارهابية (وثيقة رسمية)

صورة من الوثيقة الخاصة بالبلاغ المرسل الى كافة الوحدات الامنية والعسكرية والذي يحذر من وقوع الهجوم

كشفت وثيقة رسمية وصادرة عن جهاز الاستخبارات العسكرية بعدن ان الجهاز اصدر قبل أكثر من 10 أيام تحذيرا إلى الجهات الأمنية يفيد فيه باقتراب تنفيذ هجوم ارهابي ضخم.

وبحسب الوثيقة الصادرة من قيادة الاستخبارات العسكرية ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدن والموجهة إلى كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية فإن المعلومات المتوفرة بان الارهابيين يستعدون لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة وانغماسيين.

وقال مصدر قيادي في دائرة الاستخبارات العسكرية ان البلاغ عمم إلى كافة المؤسسات الأمنية بينها إدارة امن عدن قبل ان يتم تكراره مرة أخرى قبل اربعة أيام من الهجوم الذي وقع يوم الأحد وخلف أكثر من 20 قتيل وعشرات الجرحى .

وقال البلاغ :" بحسب المعلومات المؤكدة من جهات الاختصاص والذي يفيدوا بان عناصر القاعدة يخططون لتنفيذ عملية كبرى في عدن وذلك بسيارة مفخخة تستخدم بها انغماسيين ،لذلك على جميع الجهات العسكرية والامنية تشديد الحراسات على كل المعسكرات والدوائر ومقرات القيادات وجميع الوحدات بدون استثناء وايضا المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية وشرطة امن عدن .

مرسل للتنفيذ

ونحملكم مسئولية التقصير

عمليات الرئيس القائد الأعلى

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