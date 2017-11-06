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الحراك الثوري : اللحمة الجنوبية هي سبيل نصرتنا ودون ذلك هو التفكك والضياع

الاثنين 06 نوفمبر 2017 03:52 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

أشاد المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بتصدي قوات الأمن بالعاصمة عدن ممثلة في اللواء شلال علي شائع مدير عام الأمن والمقاومة الجنوبية وفي مقدمتها القائدين علي الذيب الكازمي وعادل الحالمي والحزام الأمني ممثلة في ابو اليمامة والذين هبوا جميعا على قلب رجل واحد لمواجهة قوى الغدر والظلام في عمليتهم الدنيئة عبر المركبات والأجسام المفخخة باقتحام مبنى البحث الجنائي بخور مكسر وقتل الجنود والسجناء والأبرياء من المواطنين المتواجدين هناك لإجراء معاملاتهم الاعتيادية .

وأضاف المجلس الأعلى للحراك الثوري في بيان صحفي مقتضب صادر اليوم الاثنين تلقت عدن الغد نسخة منه ان هذه العملية الجديدة لقوى الظلام التي تعمل بالريموت كنترول من صنعاء تستدعي من الجنوبيين كافة على مختلف مكوناتهم وقواهم السياسية تغليب مصلحة الوطن على الولاءات الزائلة وان لاسبيل لنصرة الجنوب إلا باللحمة الجنوبية الحقيقية وان لاسبيل لجهة بمفردها مهما كان دعمها وإسنادها ان تتصدر المشهد المتكامل بإقصاء الآخرين وان الجنوبيين أحوج لبعضهم بعضا وقلوبهم في واقع الأمر على بعضهم بعضا وان مصلحتهم واحدة وهدفهم واحد .

وأشار البيان إلى أهمية تكريس الضوء على أنشطة الفرق التابعة لعفاش المتغلغلة في مفاصل ماتبقى من دولته في الجنوب عوضا عن إطلاق مايعكر التقارب الجنوبي بمختلف أشكاله والذي يلعب هذا الفريق دورا في إذكاءه محذرا من التقليل من شانه ومن شان مايحيكه من مؤامرات شتى موضحا ان كان الإصلاح عدوا للجنوب فالمؤتمر الشعبي تصدر العداوة قبله فلا فرق بينهما ولا يستوجب ان نغفل أعيننا عن احد منهما .

ودعا الحراك الثوري إلى توحيد الغرفة العسكرية والأمنية في العاصمة عدن بأسرع وقت محملا التحالف العربي والشرعية مسؤولية هذا التلكؤ ودعا الطرفين إلى مخاطبة الجماهير بأسباب التأخير وتشطير القوى العسكرية والأمنية مما يجعل دماء أبناء الجنوب لقمة سائغة لقوى الإرهاب الحوثعفاشية التي خرجت من الباب ودخلت من النافذة .

وترحم الحراك الثوري في ختام البيان على الشهداء الذين لقوا حتفهم في الحادث الإجرامي الجبان وتوجه بالدعاء الصادق بشفاء الجرحى .


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تعليقات القراء
286040
[1] مكونات الحراك شغلها التاييد والشجب
الاثنين 06 نوفمبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
مرت اكثر من 10 سنوات ومكونات الحراك تتصارع على الكرسي والمنصة والمنصب ! ولم تتمكن حتى من عمل مؤتمر يجمعهم يخرج شعب الجنوب تلبية لدعوتهم في مليونيات ولكنهم لم يقدموا شئي لهدف الشعب في الحرية والاستقلال غير الخلافات والمناكفات والانقسامات وكل يوم نرى ظهور مكون وبعضها مفرخ وبعضها يريد بعودة الجنوب الى باب اليمن في اقاليم وينبطحون لمشروع هادي وحلفائه!. وهذا احراج لشعب الجنوب . حينما كان المناضل - عيدروس - محافظ ل عدن كان ينادي الحراك بتكوين حامل سياسي موحد يمثل ارادة شعب الجنوب وكانت النتيجة ان قام -هادي- باقالته من وظيفة ومنصب - محافظ- ل عدن .لكن -البطل عيدروس - الذي كان يقاتل في الخنادق وهزم الغزاة واصل نضاله في الجبهة السياسية وكون مع كوكبة من كوادر شعب الجنوب - المجلس السياسي الجنوبي الانتقالي -حيث يناضلون بدون كلل مع الشعب من اجل الحرية واستعادة الدولة الجنوبية المحتلة منذ7.7.94.



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