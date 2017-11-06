رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأمريكي في حادث إطلاق النار داخل كنيسة بولاية تكساس

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى نظيره الأمريكي دونالد ترامب ،عزاه فيها في حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس واسفر عنه قتلى وجرحى.



وجدد رئيس الجمهورية موقف الجمهورية اليمنية الثابت الى جانب الولايات المتحدة الامريكية في محاربة الإرهاب والتطرف والعنف بكافة اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته..مشيراً الى ان اليمن عانت ولا زالت من الاعمال الاجرامية التي تمارسها العناصر الإرهابية المتطفرة بحق الشعب اليمني..مشدداً على ضرورة محاربة هذه العناصر واستئصالها من جذورها لتنعم كافة شعوب العالم بالامن والاستقرار والطمأنينة.



وعبر رئيس الجمهورية باسمة وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التعازي وصادق المواساة الى الرئيس الأمريكي وحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق واسر الضحايا..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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