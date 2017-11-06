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أخبار وتقارير

رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأمريكي في حادث إطلاق النار داخل كنيسة بولاية تكساس

الاثنين 06 نوفمبر 2017 02:59 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى نظيره الأمريكي دونالد ترامب ،عزاه فيها في حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس واسفر عنه قتلى وجرحى.

وجدد رئيس الجمهورية موقف الجمهورية اليمنية الثابت الى جانب الولايات المتحدة الامريكية في محاربة الإرهاب والتطرف والعنف بكافة اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته..مشيراً الى ان اليمن عانت ولا زالت من الاعمال الاجرامية التي تمارسها العناصر الإرهابية المتطفرة بحق الشعب اليمني..مشدداً على ضرورة محاربة هذه العناصر واستئصالها من جذورها لتنعم كافة شعوب العالم بالامن والاستقرار والطمأنينة.

وعبر رئيس الجمهورية باسمة وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التعازي وصادق المواساة الى الرئيس الأمريكي وحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق واسر الضحايا..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

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تعليقات القراء
286035
[1] يعزي الامريكان والجنوبييين من يعزيهم
الاثنين 06 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
الخونة خونة

286035
[2] طيب يا دنبوع
الاثنين 06 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
شي عزوك هم والا

286035
[3] ايش من ريس
الاثنين 06 نوفمبر 2017
هبه | عدن
يعزي النصارى واليهود اما المسلمين ماملوا عينه

286035
[4] الكنغولي المركوزالحاقدعلى الجنوب وشعبه وإلى الاخ المعلق المتساءل لماذاهذاالمنغولي لم يعزي بوفات الجنوبيين بواسطة
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ابومحمود المعشني الجنوبي العربي لااليمني | عزان محافظة شبوه الجنوبيه العربيه لاالدحباشي
عناصرالاحزاب اليمنيه وخاصتا حزب الااصلاح التكفيري الإرهابي وسؤال الحجري صاحب الموفع هذاعلقت على اتصال هذاالوغد المنغولي بشلال وحذرت شالال من غدراللاءيم ابورغال هادي مركوب الزيودولكن هذاالحجري كعادته الجبانه سحب اتصال المركوزهادي خوفامن البلطجي ا الشبيح جلال ان يسحب هذاالموقع من التعزي ابن الازارق ويرفضه من ادارة البلطجي من إدارة هذاالموقع



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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