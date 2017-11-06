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فيما التحالف يغلق منافذ اليمن.. غارات جوية تدك مواقع المليشيات وتدمر مخازن أسلحة

الاثنين 06 نوفمبر 2017 01:26 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

واصلت مقاتلات التحالف العربي دك مواقع وثكنات مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لليوم الثاني على التوالي.

واستهدفت المقاتلات يوم امس قاعدة الديلمي الجوية، معسكرات النهدي والسبعين، وزارة الدفاع، ومخازن أسلحة بجبل نقم ومعسكر النجدة في منطقة الحصبة، كما شنت الطائرات الحربية غارتين على مقر الأمن القومي في صنعاء القديمة، وست غارات على منطقة جربان في سنحان.

وفي محافظة تعز، دمر طيران التحالف مخزنا للأسلحة في الأطراف الشمالية لمديرية المخا.

وكانت قيادة التحالف العربي قد دعت المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي وصالح.

وفي بيان إلحاقي أصدرته قيادة التحالف بشأن الصاروخ الباليستي في ساعة متأخرة الليلة الفائتة حثت اليمنيين الابتعاد عن مسرح العمليات العسكرية ومواقع القتال وتجمعات مليشيات الحوثي وصالح والأماكن والمنافذ التي تستغلها المليشيات لتهريب الأسلحة وفق البيان.

وأعلن بيان التحالف إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية بشكل مؤقت بسبب ما أسمته استمرار وصول الأسلحة والصواريخ الإيرانية المهربة للحوثيين.

وفي أول ترجمة لبيان التحالف أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم توقف كافة رحلاتها لليوم الإثنين من وإلى مطاري عدن وجدة بسبب عدم حصولها على تراخيص مسبقة من قبل قوات التحالف.


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