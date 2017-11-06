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بلال غلام : هجوم البحث الجنائي دليل اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب وحان الوقت للمراجعة

الاثنين 06 نوفمبر 2017 01:24 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الباحث في تاريخ شئون مدينة عدن الباحث بلال غلام حسين ان الهجوم الدامي الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر يوم الأحد كان نتاج اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب الأخيرة بينها عدم ايجاد مؤسسات أمنية حقيقية .

واكد غلام ان أن ما حصل في الأمس من دمار وزهق في الأنفس والأرواح لا يدع مجال للشك في أن هنالك أخطاء أرتكبناها بحق مدينتنا وبحق أنفسنا منذ انتهاء الحرب.

وأضاف قائلا :"  وبدلاً من أن نراجع أنفسنا ونساهم يدا بيد في إصلاح بلدنا وتتبيث الأمن والاستقرار والتنمية، سعينا في محاربة بعض وقسمنا أنفسنا إلى مليشيات وقبائل وأعراق التي وسعت الهوة والفرقة بيننا مما جعل العدو يتسلل من بيننا كما تسلل الشيطان إلى جوف سيدنا آدم عليه السلام. واليوم بعد كل الذي حصل لازلنا لم نتعظ بعد وكل فريق يسعى جاهداً لنسب النصر إلى فريقه وقبيلته وقائده ونتبادل السبب والشتائم فيما بيننا لأسباب تافهة على مواقع التواصل ولن نتعظ أبدا..!!.

  واختتم بالقول :" المرحلة أيها السادة تحتاج إلى الجلوس معاً ونعمل مراجعة شاملة لما حصل منذ إندلاع الحرب وحتى يومنا هذا لنستخلص الدروس والعبر ونعمل معاً لمعرفة أين هي مكامن الأخطاء التي أرتكبناها ونقوم بتصحيحها ونساهم في بناء دولة قوية مستقرة لأجيالنا القادمة، غير ذلك فأنه هُراء لن نستفيد منه شيء غير تدمير أنفسها وهو العذر الذي يبحث عنه العدو ويترصده لنا.


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تعليقات القراء
286016
[1] كلام واقعي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
علي عبد الله | مكيراس ابين
شكرا استاذ بلال..كلامك درر،مع ملاخظة بسيطه ان المخرج هوا الذي يخطط ويلعب بالعقول هنا وهناك،بل ويعزف على الانغام للراقصين وما اكثرهم...حفظ الله عدن وشعبها العظيم من كل مكروه

286016
[2] شى معروف
الاثنين 06 نوفمبر 2017
تركى بن سند | سيئون
كل مليشيات تبغى السيطرة معروف حرب الرفاق

286016
[3] يا هندي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
قلي كيف تستطيع تتفاهم مع ارهابي يفجر نفسه من اجل لا شي. يا هندي التفاهم معهم مستحيل الا عبر البندقية. وروح افتح لك دكان وبع لك لادو وصنبره. مع ناقص الا انت

286016
[4] وقعت بالمحظور
الاثنين 06 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
هل تقصد انك تبري الشماليين .. الجعاربه لايغلطون واذا غلطوا تطلع بعدها انه صح ومش غلط فهم منزهون ولذا يجب ذكر الشماليين ليس صنعا ولا صعطه ولا عمران ولاذمار حاشا لله ..بل تعز وليست تعز كلها ولكن الحجريه وليست الحجريه كلها ولكن اللي ساكنيين بعدن وليس اللي ساكنيين بعدن كلهم ولكن اللي ولدوا بها وليسوا اللي ولدوا بها كلهم بل اللي ولدوا قبل الوحده وليسوا اللي ولدوا قبل الوحده ولكن اللي قبل الاستقلال اي عرب 48 فهم الاس الاساس واذا لم تنتقدهم وتسبط عليهم كل المصائب فانت خائن هندي شيعي ويمكن من عرب 48م فقلها واخلص من وجع القلب وسيصرف لك صك الوطنيه من بعاطيط الامارات مع مخدة الشرف ..

286016
[5] لا تهرف بما لا تعرف
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ابو سلمى | نيويورك
دليلك على أن الشيطان تسلل إلى جوف ابونا ادم (عليه السلام)؟

286016
[6] يبدو انك لم تستوعب ان عدن لم تتحرر بعد وأنهم جزء من منظومة قاعدة وداعش عفاش وبن دغر وأولاد الأحمر يصطادون في الماء العكر بمساعدة مرتزقة زمانهم من الجنوبيين
الاثنين 06 نوفمبر 2017
سامي سماوي | لحج
يبدو انك لم تستوعب ان عدن لم تتحرر بعد وأنهم جزء من منظومة قاعدة وداعش عفاش وبن دغر وأولاد الأحمر يصطادون في الماء العكر بمساعدة مرتزقة زمانهم من الجنوبيين

286016
[7] نعم
الاثنين 06 نوفمبر 2017
شادي بانافع | جدة
كلام واقعي نحتاج إلى إعادة النظر بشكل عملي

286016
[8] الحياة حلوة بس نفهمها!
الاثنين 06 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
تصوروا حياتنا لو مادخت فيها الجبهة القومية من اساسه! قطر وابو ظبي والشارقة والبحرين والكويت.. الخ ما كان عندهم جبهة قومية! وصارت حياتهم "فل الفل".. من كل قلبي نادم على سقوط المهرة وسقطرى في مستنقع الكيان الجنوبي.. ما كان لهم صلة لا من قريب ولا من بعيد مع لحج وعدن والضالع والحجرية.. ومع ذلك وقعوا في حبال المكر القومي وعربناهم باللسان ومحونا هويتهم ومنعناهم من يصبحوا مثل صلالة على اقل تقدير.. لست قوميا ومع ذلك فانني اعتذر كون من ابناء عدن من تم التغرير به فاعتنق ثقافة روجها وشطح بها رفاقنا "القرو"! ماذا كانت ستكون حياتنا دونما ان نكن قد توحدنا مع مودية والمحفد وردفان والضالع؟ لسنا بنادمين على وحدتنا كشعب واحد ولكن لابد وان نندم بان جاءنا من بين هؤلاء حالات خاصة وفريدة على مستوى الكون بأشمله.. من هذه المناطق يأتينا اقوام لا يعترفون بجهلهم وقصر وعيهم .. فعوضا عن طلب العلم والمعرفة والرغبة بالاطلاع والانفتاح على الغير والاستفادة منه، فانهم يأتونا "معلمين" يفلسفوا لنا المفاهيم في تعريف الاوطان والقوميات والثورات وبناء الدولة.. عرفناهم "معلمين" ولم يقبلوا بعد ان نصبح جميعا مجرد زملاء ورفاق نتبادل الافكار والمقترحات ونعمل برأي الغالبية.. ان لم تسقط هذه الثقافة الخاطئة ويعلم كل آدمي بقدره فلن نفلح في بناء وطن قابل على الحياة والتطور.. البدو بعد الحرب جاؤونا كعادتهم "معلمين" يبنون لنا اجهزة امنية، فنافستهم الضالع وخرجت يافع من المنافسة مكسورة الخاطر.. هاهم "يلعبوا ويشجبوا".. ومع كل اخفاق يزعم "البدو" بان السبب هو في عدم قبول الضالع بان تأتمر بأمرتهم وتستفد من خبراتهم.. ونسمع الضوالع يقولون "لا والف لا" وذلك لان السبب يكمن في كون الشرعية ساقطة في حضن الدحابشة والاصلاح.. وانت يا عدن اجلسي اسمعي هذا وذاك ! "الأمن" مرفق خدماتي ينبغي عليه الاضطلاع بمهامه بمهنية عالية.. توفير الامن للمواطن، ليس فقط واجب وطني واخلاقي، بل انه ايضا التزام من قبل من نصرف عليهم من ميزانيتنا العامة.. المزايدات والمناكفات السياسية والمناطقية لا ينبغي حشرها في هذا الاطار.. الان توجد شركات امنية دولية يمكن ان تكلفها بادارة الامن في حي او منطقة او حتى مدينة.. الأمن عقل ذكي وامكانيات وكفاءة بحيث يتناسب حجم ما تدفعه مقابل ما تحصل عليه.. المناطقيون يستنزفون الميزانية العامة مقابل توفير القليل من الامن.. فما حاجتنا لهم؟ أليست الحياة حلوة لو انها كانت بدونهم؟! بدونهم ستصبح كل هذه الاجهزة الامنية معفية من لبس الزي الرسمي برجل الامن ومقطوع عنها الرواتب والحوافز و بما يوفر على البلد الكثير من المال.. وسيتوجب تشكيل جهاز امني واحد باقسام متخصصة وبحيث لا يخضع هذا الجهاز لا لتعيينات وزير بدوي ولا قائد ميليشيات ضالعي.. خارج هذا الجهاز فليتناطح المتناطحون بافكارهم وايديولوجياتهم وعبقرياتهم الفلسفية المملة.. واما من يهدد باستخدام السلاح فسيصبح ردعه وتقويمه من اختصاص جهاز الامن المحايد!

286016
[9] المشكلة بسيادية الفساد للشرعية والعمل على استمراره.وعدم إيجاد للمشاكل حل لان أفراد الشرعية مستفيدين من الوضع القائم
الاثنين 06 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
السؤال لك ليش امريكا تضرب ابين بالطائرات من غير طيار ؟! لان بها. دواعش والا بس. كذا بطرة ؟؟!! السؤال الثاني إلى اين هربوا قاعدة ودواعش. ابين مش إلى عدن ؟؟!!! السؤال الثالث ايش معنى الدواعش الان بعد طرد جنود العيسي من. المصفاة زعلوا ؟؟!!! السؤال ألا توجد علاقة مابين من يجنون المال بسرقة النفط والمال العام ومستفيدين من الوضع كما هو عليه. من فوضى. وحرب وبين الدواعش ؟؟؟! بالتأكيد العلاقة وثيقة ..

286016
[10] اللهم زدهم ثم زدهم ثم زدهم
الاثنين 06 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اللهم اننا نعلم انهم لم يتعلموا الدرس ولن يتوبوا اليك ولن يعتذروا لعدن وأبنائها عن جرائمهم لذا نعيد ما قلناه في دعاء المظلوم العدني : ((اللهم زدهم ثم زدهم ثم زدهم)). امين ثم امين ثم امين



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