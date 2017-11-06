بلال غلام : هجوم البحث الجنائي دليل اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب وحان الوقت للمراجعة

قال الباحث في تاريخ شئون مدينة عدن الباحث بلال غلام حسين ان الهجوم الدامي الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر يوم الأحد كان نتاج اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب الأخيرة بينها عدم ايجاد مؤسسات أمنية حقيقية .

واكد غلام ان أن ما حصل في الأمس من دمار وزهق في الأنفس والأرواح لا يدع مجال للشك في أن هنالك أخطاء أرتكبناها بحق مدينتنا وبحق أنفسنا منذ انتهاء الحرب.

وأضاف قائلا :" وبدلاً من أن نراجع أنفسنا ونساهم يدا بيد في إصلاح بلدنا وتتبيث الأمن والاستقرار والتنمية، سعينا في محاربة بعض وقسمنا أنفسنا إلى مليشيات وقبائل وأعراق التي وسعت الهوة والفرقة بيننا مما جعل العدو يتسلل من بيننا كما تسلل الشيطان إلى جوف سيدنا آدم عليه السلام. واليوم بعد كل الذي حصل لازلنا لم نتعظ بعد وكل فريق يسعى جاهداً لنسب النصر إلى فريقه وقبيلته وقائده ونتبادل السبب والشتائم فيما بيننا لأسباب تافهة على مواقع التواصل ولن نتعظ أبدا..!!.

واختتم بالقول :" المرحلة أيها السادة تحتاج إلى الجلوس معاً ونعمل مراجعة شاملة لما حصل منذ إندلاع الحرب وحتى يومنا هذا لنستخلص الدروس والعبر ونعمل معاً لمعرفة أين هي مكامن الأخطاء التي أرتكبناها ونقوم بتصحيحها ونساهم في بناء دولة قوية مستقرة لأجيالنا القادمة، غير ذلك فأنه هُراء لن نستفيد منه شيء غير تدمير أنفسها وهو العذر الذي يبحث عنه العدو ويترصده لنا.

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