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البخيتي: اصدار التحالف قائمة مطلوبين من المليشيات دليل على انسداد تام في المسار السياسي

علي البخيتي
الاثنين 06 نوفمبر 2017 01:18 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
علق القيادي المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي على القائمة التي أعلنها التحالف العربي وضمت 40 أسماً لقيادات بارزة في الجماعة.
 
وقال البخيتي في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، "إصدار التحالف لقائمة مطلوبين كإرهابيين وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي دليل على انسداد تام في المسار السياسي ومؤشر على ان هناك تصعيد عسكري كبير".‬
 
وأصدرت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أمس السبت، قائمة تضم قيادات من الحوثيين مطلوبين للأمن السعودية مع مكافئة لمن يدلي بمعلومات عنهم.
 
وتصدر زعيم الميليشيات الإنقلابية عبدالملك الحوثي قائمة المطلوبين، بقيمة 30 مليون دولار.

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تعليقات القراء
286014
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
هذا ليس حلاً ، والعبد الفقير إلى اللَّه إذا إتصل وقال مثلاً بأنَّ الصماد موجود في صنعاء وهي حقيقة ، فلن أحصل على المبلغ الذي رصد لهذه المعلومة وإذا زدت وقلت أنه متواجد في بيتٍ بعينه فمن الغباء ضرب هذا البيت أو قصفه بصاروخ في لحظة خرج قبلها من هذا البيت ليكون ضحية القصف أبرياء ، الحوثيون حكام لمناطق نفوذهم التاريخيه ومعترف بهم دولياً من تحت الطاولة وكما تم التباحث معهم لإيجاد حل للأزمة سيتم التباحث معهم مجدداً ومع السعوديه بشكل مباشر وليس مع شرعيةٍ خذلت دول التحالف في حربها مع من هدد أمن المنطقة وإستقرارها بدعم المشروع الإيراني الفارسي الطائفي المجوسي المستهدف البلاد العربية . الحل لمن يريد الحل يبدأ من الجنوب ، فإستقرار الجنوب أمنياً وحل قضايا الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي ورواتب ووجود منظومة إتصالات خاصة بالجنوب ودعم لمشاريع التنمية فيه هي المفتاح للقضاء على التطرف والوصول إلى حل يرضي كل الأطراف المعنية في الجنوب وفي الجمهورية العربية اليمنية وبدعم دولي وإقليمي يمكن فرض الحل إذا كان عادلاً لينهي الصراع والقتل والتدمير وتكاليف الحرب الباهظه والتي يجب أن تستغل في مشاريع التنمية لا في عمليات القتل .



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