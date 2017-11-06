البخيتي: اصدار التحالف قائمة مطلوبين من المليشيات دليل على انسداد تام في المسار السياسي

علق القيادي المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي على القائمة التي أعلنها التحالف العربي وضمت 40 أسماً لقيادات بارزة في الجماعة.

وقال البخيتي في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، "إصدار التحالف لقائمة مطلوبين كإرهابيين وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي دليل على انسداد تام في المسار السياسي ومؤشر على ان هناك تصعيد عسكري كبير".‬

وأصدرت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أمس السبت، قائمة تضم قيادات من الحوثيين مطلوبين للأمن السعودية مع مكافئة لمن يدلي بمعلومات عنهم.

وتصدر زعيم الميليشيات الإنقلابية عبدالملك الحوثي قائمة المطلوبين، بقيمة 30 مليون دولار.

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